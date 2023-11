TAILG lancia il nuovo marchio TLG e la nuova linea di prodotti all'EICMA, dando impulso all'espansione globale

MILANO, 10 nov 2023/PRNewswire/ -- Dal 7 al 12 novembre, in occasione della principale esposizione di veicoli a due ruote, EICMA 2023, TAILG ha presentato il suo nuovo marchio TLG a livello globale concludendo allo stesso tempo un accordo per il lancio del suo primo negozio monomarca in Europa. Geng Xiewei, consigliere dell'ufficio economico e commerciale del consolato cinese,ha partecipato alla conferenza stampa tenendovi un discorso.

Durante la manifestazione di lancio sono stati presentati diversi nuovi prodotti, tra cui GTS, CTS e TL6, che hanno suscitato un notevole interesse tra i professionisti presenti. Il primo lotto di questi modelli saranno disponibili per un'esperienza diretta al primo negozio monomarca TLG in Svizzera.

Sun Muchai, Responsabile globale di TLG e Vicepresidente senior di TAILG, ha spiegato che TLG sfrutta l'esperienza ventennale di TAILG nel settore delle due e tre ruote elettriche per soddisfare le esigenze del pendolarismo urbano con biciclette e scooter elettrici. Il marchio, che incarna l'etica di Try · Love · Go, è dedito a dare forma a uno stile di vita per il viaggio urbano personalizzato e intelligente. Oltre a dare agli utenti soluzioni intelligenti per i trasporti a breve distanza, TLG aspira a offrire un'esperienza di marca e di prodotto tecnologicamente sofisticata, resiliente e duratura, ponendo al contempo un'enfasi significativa sulla cultura e sul coinvolgimento della comunità.

TL6: Motocicletta puramente elettrica ad alta velocità

La TL6 è dotata di un motore a 6kW montato centralmente, capace di raggiungere velocità estreme di fino a 100km/h. Grazie a un sensore di posizione rotante di tipo automobilistico ATS, il modello presenta un'agilità di manovra superiore. È inoltre dotata di freni che hanno la configurazione dei motori da corsa, tra cui pinze radiali a quattro pistoncini con un diametro grande, tipiche delle moto a benzina tradizionali. Questo migliora le prestazioni di frenata della moto, garantendo un'esperienza di guida più sicura e affidabile.

CTS: Motocicletta a pedali New Energy

La CTS si distingue per il suo design minimalista e lo stile elegante. La carrozzeria argentata e l'esclusivo faro ad anello stellato del modello sono integrati con un motore da 5000 W e una batteria al litio dual-bank da 72 V e 34 Ah. Con una velocità massima di 90 km/h, la CTS può percorrere fino a 100 km con una sola carica. Ha inoltre il cruise control, consentendo ai motociclisti di alleggerire la presa e ridurre l'affaticamento durante le corse di media e lunga distanza. Questa soluzione di viaggio offre un'esperienza di alto livello per gli amanti del brivido o del tempo libero.

GTS:3 Luxury Recreational Scooter

Destinata al mercato di fascia alta, il GTS presenta una carrozzeria a taglio di diamante e completata da texture in fibra di carbonio. Il modello è dotato di un motore sincrono a magneti permanenti (PMSM) 3-in-1 da 25kW montato in posizione centrale, in grado di accelerare a 50km/h in soli 2,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 150km/h. Lo scooter offre, inoltre, una maggiore comodità grazie alla possibilità di ricarica tramite una stazione di ricarica per veicoli elettrici.

TLG offre una linea di prodotti diversificata, che varia dai lussuosi scooter per il tempo libero alle moto a cavalcioni ad alta velocità completamente elettriche. Oltre ai tre modelli, la linea iniziale anche il TY3 e il TY3 PRO.

Sviluppati da un team dedicato, i prodotti TLG soddisfano le esigenze dei motociclisti più esigenti di Europa e Nord America. Il team si concentra sulla selezione dei materiali, sui processi di produzione e sulle serie di prodotti per soddisfare le aspettative di soluzioni di mobilità intelligenti e di facile utilizzo. TLG si impegna a garantire innovazione e il miglioramento continuo del design e della funzionalità dei prodotti.

Profilo di TAILG

Fondato nel 2004 a Shenzen, Cina, TAILG è un gruppo di imprese tecnologiche globale che integra attività di ricerca e sviluppo, produzione, vendite, sharing, carica e scambio di veicoli elettrici e altri servizi dell'intera catena industriale. Grazie a un centro R&S di alto livello, TAILG è titolare di oltre 1.000 brevetti nazionali; gestisce nove stabilimenti di produzione in Cina e vanta una capacità produttiva annuale di oltre 12 milioni di veicoli. Inoltre conta più di 30.000 negozi che offrono un'esperienza immersiva e unica ed esporta in oltre 90 paesi e regioni geografiche del mondo.

Per maggior informazioni visitare https://www.tailg.com/ .

