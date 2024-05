Tan Xuguang: Promuovere attivamente la cooperazione strategica con le imprese di livello mondiale del settore!

MUNICH, 24 maggio 2024/PRNewswire/ -- Dal 22 al 23 maggio 2024, ora locale in Germania, Tan Xuguang ha guidato un team a Monaco di Baviera per condurre una visita investigativa con TÜV Süddeutsche Group, FEV Group GmbH e MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, una filiale di Volkswagen A.G., per affrontare insieme le sfide della nuova era tecnologica. La cooperazione globale intorno al layout del sistema ha raggiunto una serie di accordi di cooperazione strategica.

Il 23 maggio 2024, ora locale in Germania, Tan Xuguang ha guidato un team in visita alla MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, filiale del Gruppo Traton sotto Volkswagen A.G., ha incontrato Christian Levin, Presidente e Amministratore Delegato del Traton Group sotto Volkswagen A.G., il Presidente e Amministratore Delegato di Scania Deutschland GmbH, hanno avuto un incontro approfondito e hanno condotto una discussione approfondita sulla situazione futura della concorrenza e sul trend di sviluppo tecnologico dell'industria globale dei veicoli commerciali.

Christian Levin ha dichiarato che dall'anno scorso i gruppi dirigenti di entrambe le parti hanno condotto diversi cicli di visite e scambi reciproci efficienti e pragmatici, spingendo le relazioni di cooperazione tra le due parti a un nuovo livello. Ammiro i risultati ottenuti da Sinotruk nel mercato globale degli autocarri pesanti negli ultimi anni. Il layout della catena industriale delle due parti è altamente compatibile e lo spazio per la cooperazione strategica è molto ampio. Si spera che gli scambi e la cooperazione nel campo delle nuove scienze e tecnologie siano ulteriormente approfonditi per raggiungere uno sviluppo vantaggioso per tutti.

Tan Xuguang ha affermato che il Traton Group di Volkswagen A.G. è sempre stato il punto di riferimento per noi per imparare. Sinotruk ha 15 anni di buona collaborazione con MAN Truck & Bus Deutschland GmbH. Che si tratti del passato, del presente o del futuro, siamo tutti amici strategici! Siamo disposti a espandere ulteriormente la cooperazione tra le due parti nell'intero campo dell'"Energia Tradizionale + Nuova Energia" e della catena industriale duale, in modo da raggiungere una situazione win-win nella cooperazione e nella competizione globale.

Tan Xuguang e il suo team hanno visitato la fabbrica di autocarri pesanti intelligenti della MAN Truck & Bus Deutschland GmbH. Alexander Vlaskamp, presidente e amministratore delegato di MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, ha accompagnato la visita per tutta la durata della discussione.

Il 22 maggio 2024, ora locale in Germania, Tan Xuguang ha presieduto un seminario tecnologico strategico tra Weichai e FEV Group GmbH a Monaco di Baviera. Gli esperti tecnici di FEV Group GmbH e della sede centrale di Weichai si sono confrontati e hanno scambiato opinioni approfondite su temi quali l'aggiornamento dei prodotti, i benchmark dei prodotti concorrenti e la pianificazione futura.

