Terrific nomina Alberto Canteli Suarez, dirigente di lunga esperienza in Havas, Presidente e Direttore commerciale

Il dirigente, che opererà da Dubai, guiderà la crescita internazionale della società specializzata in soluzioni tecnologiche per il commercio attraverso i social media, accompagnandone l'espansione in Medio Oriente.

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 24 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Terrific ha annunciato oggi la nomina di Alberto Canteli Suarez a Presidente e Direttore commerciale, con decorrenza dal 1° settembre 2026.

Canteli proviene da Havas, dove ha ricoperto incarichi dirigenziali per 26 anni in Europa, Medio Oriente, Africa e Sud-est asiatico. In collaborazione con il fondatore e Amministratore delegato Israel Grintz, guiderà la strategia commerciale globale di Terrific, lo sviluppo del segmento delle grandi imprese, le collaborazioni con agenzie e operatori del settore e l'espansione in nuovi mercati.

L'espansione in Medio Oriente prenderà avvio dagli Emirati Arabi Uniti. Terrific è una società internazionale con sedi a Dubai, Città del Messico e Parigi, clienti in Nord America, America Latina ed Europa e collaborazioni in Brasile, Giappone e India.

Terrific è stata concepita come un'infrastruttura tecnologica, non come una singola applicazione o un semplice canale di comunicazione. La soluzione porta direttamente sui siti web aziendali i formati con cui il pubblico interagisce abitualmente sulle piattaforme social, dai video brevi alle dirette streaming, dai flussi di contenuti ai sondaggi e alle chat, trasformando ogni occasione di interazione in un'opportunità di acquisto. I marchi possono così trasformare l'attenzione del pubblico in risultati commerciali concreti. Le società del settore dei media possono invece favorire la partecipazione degli utenti e introdurre nuove opportunità di monetizzazione. Entrambe mantengono il controllo diretto sul proprio pubblico, sui contenuti, sui dati e sulle transazioni.

«Nel migliore dei casi, le piattaforme ti consentono di raggiungere il tuo stesso pubblico soltanto a pagamento. Nel peggiore, mettono quel pubblico a disposizione dei tuoi concorrenti», ha dichiarato Grintz. «Le aziende devono poter mantenere il controllo dei propri dati e contenuti e gestire direttamente le proprie comunità di utenti. Abbiamo creato Terrific proprio per consentire loro di farlo. Alberto ha trascorso la sua carriera nel settore che investe per conquistare l'attenzione del pubblico e sa bene quanto sia importante mantenerne il controllo».

«Ho scelto Terrific perché affronta un problema commerciale concreto», ha dichiarato Canteli. «I marchi e le società del settore dei media riescono a generare un'enorme attenzione attraverso i contenuti social, ma devono poter trasformare quell'interesse in acquisti, dati e valore duraturo per i clienti all'interno di spazi digitali di cui mantengono il controllo. Entro in Terrific per contribuire allo sviluppo dell'azienda, continuare a imparare e sostenerne la crescita insieme a Israel e a tutto il gruppo di lavoro».

Canteli affiancherà John Edward Arnott Lynn, Direttore dello sviluppo commerciale, già Amministratore delegato di VML Latin America e Grey Group Spain.

Informazioni su Terrific

Terrific offre a marchi, aziende della distribuzione e società del settore dei media un'infrastruttura per gestire direttamente le proprie attività di commercio attraverso i social media. La piattaforma consente alle aziende di offrire sui propri siti web esperienze interattive analoghe a quelle dei social media, dalle vendite in diretta ai video con possibilità di acquisto integrata, fino ai flussi di contenuti interattivi, mantenendo il controllo del pubblico, dei dati e dei ricavi. Le funzionalità di intelligenza artificiale integrate aiutano a pianificare, gestire e ottimizzare ogni esperienza. Per maggiori informazioni: www . terrificlive .com.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/terrific-nomina-alberto-canteli-suarez-dirigente-di-lunga-esperienza-in-havas-presidente-e-direttore-commerciale-302889233.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.