Tessuto e Goldfreeze si uniscono a FlexiTog come parte della famiglia globale RefrigiWear

NORWICH, Inghilterra, 10 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Regno Unito (3 febbraio 2025) RefrigiWear LLC., leader nella produzione di abbigliamento da lavoro industriale isolante, accessori e dispositivi di protezione individuale, ha annunciato oggi l'acquisizione di due aziende europee di abbigliamento da lavoro. La prima, Tessuto International B.V., è un produttore olandese di abbigliamento termico da lavoro per chi opera nella catena del freddo con una solida reputazione per l'abbigliamento di alta qualità e personalizzato per congelatori e celle frigorifere. La seconda, Goldfreeze Ltd., è un produttore di abbigliamento protettivo per il freddo e il caldo con sede nel Regno Unito.

Queste nuove aziende si aggiungono a FlexiTog UK ltd, azienda con sede nel Regno Unito acquisita da RefrigiWear LLC nel gennaio 2024, come parte del gruppo RW Workwear in Europa, rendendo RefrigiWear la più grande azienda globale focalizzata sui DPI isolanti per temperature estreme della catena del freddo. Nel complesso e con queste nuove acquisizioni, RefrigiWear porta avanti la sua missione di fornire prodotti di alta qualità che tengono gli utenti al caldo e li proteggono dalle condizioni difficili, in modo che possano svolgere le mansioni che contribuiscono a spostare i prodotti alimentari attraverso la catena del freddo fino alle tavole di tutto il mondo.

"Sostenere i nostri clienti ovunque si trovino è un obiettivo importante per la nostra azienda", afferma Ryan Silberman, CEO di RefrigiWear LLC. "L'aggiunta di Tessuto e Goldfreeze, che vantano una reputazione eccellente in termini di qualità e protezione dal freddo, ci aiuta a mantenere la nostra promessa ai clienti di tutto il mondo".

Questo trio di marchi europei, insieme ai marchi RefrigiWear e Samco che operano in Nord e Sud America, forniscono abbigliamento, calzature e accessori isolanti per chi lavora in impianti di produzione e distribuzione alimentare operanti in congelatore e refrigeratore. I loro prodotti sono ampiamente utilizzati anche a temperatura ambiente fredda e all'aperto, dove il tempo umido e le basse temperature rappresentano una sfida importante per la sicurezza e la produttività.

"Per i nostri clienti, stiamo aumentando la selezione di prodotti e ampliando le nostre capacità di servizio", aggiungono Rolf Lyon, amministratore delegato di FlexiTog, e Tarek Hayat, amministratore delegato di Goldfreeze. "I nostri clienti attuali e futuri saranno i maggiori beneficiari dell'ingresso di questi marchi nel gruppo RW Workwear".

Informazioni su RefrigiWear, LLC

Fondata nel 1954 da Myron Breakstone, RefrigiWear produce l'abbigliamento da lavoro più resistente per chi lavora in condizioni di freddo più difficili. Con una lunga storia radicata nell'esperienza del mondo reale, RefrigiWear comprende le sfide del lavoro in condizioni di freddo estremo, aiutando l'azienda a fornire abbigliamento da lavoro isolante di alta qualità che resiste alle condizioni più fredde e difficili che si possano immaginare. Tutti i marchi RefrigiWear si concentrano sulla fornitura di abbigliamento da lavoro di altissima qualità e sul miglior valore complessivo. RefrigiWear ha sede a Dahlonega, GA. Per saperne di più, visitate il sito pro.refrigiwear.com.

Per ulteriori informazioni sull'abbigliamento da lavoro termico protettivo o sulla nuova partnership, contattare il numero +44 (0) 1692 400 300 o inviare un'e-mail a sales@flexitog.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2616512/FlexiTog.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/tessuto-e-goldfreeze-si-uniscono-a-flexitog-come-parte-della-famiglia-globale-refrigiwear-302372317.html