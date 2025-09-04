Tether annuncia il piano per portare USD₮ su RGB, promuovendo le stablecoin native su Bitcoin e Lightning

Il gigante delle stablecoin si impegna a emettere USD₮ su Bitcoin e Lightning nel prossimo futuro, sfruttando la tecnologia RGB.

Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha dichiarato: "Con RGB, USD₮ intraprende un nuovo e potente percorso su Bitcoin."

LUGANO, Svizzera, 28 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Tether ha annunciato oggi la sua intenzione di emettere USD₮ su RGB, un protocollo di nuova generazione per l'emissione e la transazione di asset digitali su Bitcoin e Lightning Network. La RGB Protocol Association accoglie con favore l'annuncio come un segnale forte per i costruttori e le istituzioni che cercano binari per gli asset privati, scalabili e controllati dall'utente sulla rete più sicura al mondo.

RGB ha raggiunto la preparazione per la mainnet all'inizio di quest'anno con la versione v0.11.1, consentendo agli sviluppatori di emettere e gestire asset utilizzando la validazione lato client e Bitcoin come commitment layer. Questo design mantiene i dati degli asset off-chain, ancorando al contempo le prove alle transazioni Bitcoin, riducendo al minimo il sovraccarico della catena, preservando la privacy e consentendo la compatibilità con Lightning.

"Bitcoin merita una stablecoin che sia davvero nativa, leggera, privata e scalabile", ha affermato Paolo Ardoino, CEO di Tether. "Con RGB, USD₮ intraprende un nuovo potente percorso su Bitcoin, rafforzando la nostra convinzione che Bitcoin sia il fondamento di un futuro finanziario più libero."

Con USD₮ su RGB, gli utenti e i fornitori di servizi potranno:

Perché è importante

RGB estende Bitcoin oltre la semplice riserva di valore, abilitando stablecoin, asset tokenizzati e diritti programmabili che ereditano il modello di sicurezza di Bitcoin, mantenendo al contempo il controllo sugli utenti. L'adozione da parte di importanti emittenti come Tether può accelerare il supporto del portafoglio, l'adozione da parte dei commercianti e i bridge di liquidità cross-chain senza nuovi codici operativi L1 o modifiche del consenso.

Per sviluppatori e integratori

L'Associazione invita portafogli, exchange, gestori di pagamento e fornitori di infrastrutture a unirsi a gruppi di lavoro che accelerano le integrazioni RGB20 (asset fungibili), i trasporti Lightning e i connettori bridge che espandono USD₮ e altri asset sui binari nativi di Bitcoin.

Informazioni su RGB Protocol Association

RGB Protocol Association è un'organizzazione svizzera senza scopo di lucro impegnata a promuovere lo sviluppo, la standardizzazione e l'adozione di RGB (contratti digitali privati e scalabili per Bitcoin e Lightning) attraverso una collaborazione aperta con aziende, ricercatori e la più ampia comunità del software libero. Per saperne di più, visitare il sito rgbprotocol.org.

Annuncio ufficiale: https://tether.io/news/tether-to-launch-usdt-on-rgb-expanding-native-bitcoin-stablecoin-support/

Media e partnershippress@rgbprotocol.org Risorse: rgb.info | github.com/rgb-protocol

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2759685/RGB_Protocol_Association_Logo.jpg

