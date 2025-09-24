The Brattle Group dà il benvenuto all'economista della concorrenza Mihael Raveggi in qualità di direttore a Roma

ROMA, 24 settembre 2025 /PRNewswire/ -- The Brattle Group annuncia che Mihael Raveggi è entrato a far parte della sede di Roma in qualità di direttore nel business europeo Antitrust e concorrenza. Raveggi vanta oltre 20 anni di esperienza nella consulenza ai clienti su fusioni di alto profilo, cartelli e accordi anticoncorrenziali in un'ampia gamma di settori e paesi.

Esperto in economia della politica della concorrenza, Raveggi ha fornito analisi economiche in indagini sulla concorrenza, procedimenti regolamentari e contenziosi in tutta Europa. Ha guidato le valutazioni in oltre due dozzine di indagini su fusioni di fase I e II – davanti alla Commissione europea, all'Autorità per la concorrenza e i mercati (CMA) del Regno Unito, alla State Administration for Market Regulation (SAMR) della Cina e a oltre una decina di altre grandi autorità nazionali garanti della concorrenza in Europa e a livello internazionale. Tra le fusioni di alto profilo per le quali negli ultimi anni ha preparato le proposte figurano Omnicom/IPG, Disney/Reliance e Booking/eTraveli.

"L'arrivo di Mihael rafforza la capacità di Brattle di assistere i clienti in complesse procedure di fusione multigiurisdizionali e altre questioni di concorrenza in tutta Europa", commenta Torben Voetmann, presidente e direttore Brattle. "La sua storia di successi comprovati presso la Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza, unita alle sue solide competenze tecniche e all'esperienza acquisita nella guida di grandi team, lo rendono un'aggiunta eccezionale al nostro team antitrust e concorrenza".

L'attività di Raveggi ha toccato vari settori – materie prime, tecnologia, pubblicità, media, compagnie aeree, banche, prodotti farmaceutici e apparecchiature mediche. Oltre alle procedure di fusione, ha fornito consulenza ai clienti in materia di abuso di posizione dominante e altre questioni antitrust e ha fornito stime dei danni in contesti di cause legali.

"Sono stato attratto dalla reputazione di rigore intellettuale e cultura collaborativa che valorizza la ricerca di analisi economiche di alta qualità di cui gode Brattle", spiega Raveggi. "Guardo con fiducia all'opportunità di unirmi a una rete di esperti così solida e di lavorare con clienti in Italia e all'estero".

Prima di entrare in Brattle, Raveggi ha trascorso oltre due decenni presso una società di consulenza in economia della concorrenza a Bruxelles. Ha inoltre tenuto lezioni sulla politica della concorrenza presso Sciences Po-Dijon per un decennio.

Per saperne di più su Mihael Raveggi leggerne la biografia completa su https://www.brattle.com/experts/mihael-raveggi/.

INFORMAZIONI SU BRATTLEThe Brattle Group risponde a complesse questioni di natura economica, finanziaria e normativa per aziende, studi legali e governi di tutto il mondo. Ci contraddistingue la chiarezza dei nostri approfondimenti e la credibilità dei nostri esperti – docenti universitari di chiara fama internazionale e specialisti del settore. Brattle conta 500 professionisti di grandi capacità operanti in quattro continenti. Per ulteriori informazioni visitare brattle.com.

