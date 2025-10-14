THE WORLD'S 50 BEST HOTELS SVELA LA PRIMA LISTA ESTESA 51-100

LONDRA, 14 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- 50 Best ha annunciato la sua prima lista estesa degli hotel classificati dal No.51 al No.100. L'elenco comprende ancora più strutture rispetto al passato, votate dalla The World's 50 Best Hotels Academy. L'elenco comprende 24 territori diversi, 40 città e include 13 hotel indipendenti.

Questi hotel rappresentano il meglio dell'ospitalità e anticipano la presentazione della classifica completa di The World's 50 Best Hotels 2025, prevista per il 30 ottobre. Questa lista ampliata riflette l'impegno costante di 50 Best verso l'inclusività e la profondità, offrendo una guida agli hotel più ricca e completa.

L'elenco completo può essere visualizzato qui.

L'Europa è in cima alla lista con 17 hotel classificati, con nove strutture in Italia, tra cui: Hotel Cipriani (No.72), Casa Maria Luigia (No.82) e Portrait Milano (No.99). L'Ett Hem (No.89) in Svezia e il Maçakızı (No.96) in Turchia rappresentano i primi hotel classificati delle rispettive destinazioni dalla prima edizione del premio, nel 2023.

16 proprietà si sono classificate in Asia con Aman Nai Lert a Bangkok in cima alla lista estesa al No.51. Hong Kong e Kyoto vantano ciascuna due hotel, tra cui The Peninsula Hong Kong (No.54) e Aman Kyoto (No.74). L'elenco comprende anche tre strutture in India, tra cui The Johri (No.93) e Amanbagh (No.100).

La lista 51-100 ha accolto nella comunità 50 Best il primo hotel neozelandese: l'Huka Lodge al No.88.

New York domina la classifica del Nord America, con quattro hotel, tra cui: The Fifth Avenue Hotel (No.75) e The Greenwich Hotel (No.77). In altre parti del continente, The Beverly Hills Hotel (No.65) e San Ysidro Ranch (No.68) figurano in questa prima lista estesa. Sono presenti tre strutture in Messico, tra cui Four Seasons Tamarindo (No.55) e Montage Los Cabos (No.67).

Il Sud America vanta due hotel: Hotel das Cataratas alle cascate di Iguassu (No.76) e Palacio Nazarenas a Cusco (No.87), entrambi hotel Belmond.

Emma Sleight, Responsabile dei contenuti per The World's 50 Best Hotels, commenta: "Arrivati al nostro terzo anno, siamo lieti di premiare ancora più hotel tra i più straordinari al mondo con l'elenco ampliato 51-100. Da quest'anno, saremo in grado di presentare un numero ancora maggiore di destinazioni e territori".

The World's 50 Best Hotels 2025 verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube 50 Best qui alle 20:00 ora del Regno Unito del 30 ottobre.

Sito web: https://www.theworlds50best.com/hotels/

Centro multimediale: https://mediacentre.theworlds50best.com

