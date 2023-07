THE WORLD'S 50 BEST HOTELS SVELA LE CATEGORIE DI PREMI SPECIALI

The World's 50 Best Hotels, il primo lancio globale del brand 50 Best dal 2009, annuncia i premi speciali che integreranno la prossima classifica

LONDRA, 25 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Oltre all'elenco inaugurale di The World's 50 Best Hotels, che sarà annunciato in occasione di una cerimonia alla Guildhall, Londra, il 19 settembre, 50 Best presenterà i vincitori di una serie di categorie di premi pensate per mettere in evidenza realtà e personaggi in tutto il settore dei viaggi.

I premi rifletteranno le migliori esperienze di viaggio raccolte da 580 intervistati anonimi, un mix di albergatori, giornalisti e viaggiatori esperti, guidati da un gruppo di Academy Chairs in nove regioni del mondo.

Mark Sansom, Director of Content per The World's 50 Best Hotels, ha dichiarato: "Questi premi aggiuntivi sono progettati per completare l'elenco 50 Best e celebrare le realtà e i personaggi che offrono esperienze leader del settore".

Continental Awards – L'hotel col ranking più alto per ciascun continente (Africa, Asia, Europa, Nord America, Sud America, Oceania) sarà automaticamente nominato The Best Hotel in quel continente.

Nikka Best New Hotel: l'hotel col ranking più alto che ha aperto durante la finestra di votazione di due anni: maggio 2021 – maggio 2023. Nikka Whisky è il partner ufficiale di questo premio.

Flor de Caña Eco Hotel: premio all'impegno eccezionale di un hotel a favore della sostenibilità. Il premio è supervisionato in modo indipendente dalla Sustainable Restaurant Association.

The Lost Explorer Best Beach Hotel: viene assegnato all'hotel che si classifica più in alto nel ranking e che si trova entro 20 metri da una spiaggia.

Carlo Alberto Vermouth Best Boutique Hotel: assegnato all'hotel che si è collocato più in alto nell'elenco e che soddisfa tutti i criteri per le strutture boutique, con meno di 50 camere e che non faccia parte di un grande gruppo.

SevenRooms Icon Award: celebra una persona che ha dato un contributo straordinario al settore alberghiero nel corso della sua carriera.

Art of Hospitality Award: a tutti i 580 votanti viene chiesto di nominare la struttura in cui hanno ricevuto la migliore esperienza alberghiera durante il periodo di votazione. Il vincitore sarà annunciato il 22 agosto.

Lavazza One To Watch Award: assegnato a un hotel che attualmente si trova appena fuori dalla top 50, ma che 50 Best ritiene abbia il potenziale per entrare in classifica. Il vincitore sarà annunciato il 5 settembre.

