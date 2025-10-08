THE WORLD'S BEST BAR È IL BAR LEONE DI HONG KONG, SVELA LA LISTA THE WORLD'S 50 BEST BARS 2025

LONDRA, 8 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- La lista The World's 50 Best Bars 2025, sponsorizzata da Perrier, è stata svelata durante una cerimonia di premiazione dal vivo a Hong Kong. L'evento annuale ha riunito ancora una volta la community globale dei bar per la 17ª edizione, in riconoscimento degli straordinari risultati del settore.

Per l'elenco completo da 1 a 50 cliccare qui.

Situato nel quartiere Central di Hong Kong, il Bar Leone è costruito sulla filosofia dei "cocktail popolari", rendendo omaggio ai bar di quartiere di Roma, dove la gente del posto si riunisce per un caffè, un aperitivo e una conversazione informale. L'obiettivo del co-fondatore Lorenzo Antinori era quello di eliminare la complessità della mixology moderna e tornare a drink semplici e di alta qualità serviti con calore e precisione.

Altri bar nella top five sono Handshake Speakeasy di Città del Messico (No.2), Sips (No.3) e Paradiso (No.4) di Barcellona e Tayēr + Elementary di Londra (No.5).

Commenta Emma Sleight, responsabile editorial per The World's 50 Best Bars: "È un piacere annunciare che il Bar Leone è The World's Best Bar 2025, sponsorizzato da Perrier. Si tratta del migliore risultato mai ottenuto da un in Asia, che si aggiudica il primo posto, a testimonianza dell'impegno del Bar Leone nel ridefinire l'eccellenza dell'ospitalità. Siamo onorati di mettere in luce la diversità del panorama mondiale dei bar e di brindare a tutti i locali che si sono guadagnati un posto nella lista".

Centro multimediale

https://mediacentre.theworlds50best.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2791613/50_Best_Bars_2025.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2774078/5512522/50_Best_Bars_2025_Logo.jpgPDF: https://mma.prnewswire.com/media/2787879/50_Best_Bars_2025.pdf

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.