TNC 2.0 FULLX G12R-48 di Tongwei: un nuovo modulo solare residenziale progettato per ottenere il massimo da ogni tetto

CHENGDU, Cina, 14 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Tongwei Solar ha presentato il TNC 2.0 FULLX G12R-48, un modulo solare residenziale a 48 celle che eroga fino a 490 W con un'efficienza del 24,5% in un formato compatto di 1.762 × 1.134 × 30 mm. Disponibile nelle versioni Full Black e Black Frame, combina un'elevata potenza con una forte produzione di energia, flessibilità di installazione e un design adatto alle case moderne. Zander Yuan, Direttore prodotti e tecnologia di Tongwei Solar, spiega come il modulo aiuti i proprietari di case a sfruttare al meglio lo spazio disponibile sul tetto.

Cosa distingue il modulo solare per tetti TNC 2.0 FULLX G12R-48 dagli altri moduli?

I tetti delle abitazioni spesso dispongono di spazio limitato, quindi ogni modulo deve offrire di più. Il modulo TNC 2.0 FULLX G12R-48 raggiunge i 490 W, circa 30 W in più rispetto ai moduli TOPCon convenzionali di formato comparabile, consentendo ai proprietari di casa di installare una maggiore capacità senza aumentare il numero di moduli.

La potenza nominale di un modulo è solo uno degli indicatori delle sue prestazioni. Nelle condizioni di prova di Tongwei, il modulo ha raggiunto una produzione di energia per watt superiore in media del 3,3% rispetto ai moduli con contatti posteriori (BC) placcati in rame. Questo vantaggio è supportato da una minore corrente di dispersione e da prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione. Test comparativi dimostrano che, a un'irradianza di 200 W/m², un modulo TNC conserva 19,42 W dei 100 W iniziali, rispetto ai 18,60 W di un modulo BC placcato in rame. Riducendo le perdite dovute alle dispersioni e migliorando le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione solare, il modulo può sfruttare in modo più efficace la luce solare disponibile, soprattutto al mattino presto e nel tardo pomeriggio.

In che modo questi vantaggi a livello di prestazioni si traducono in un valore reale per i proprietari di case?

Ciò che conta per i proprietari di case è quanta elettricità produce il loro impianto nel tempo, non solo la potenza nominale del modulo. Nei test condotti a Yancheng, il modulo TNC ha raggiunto 447,56 ore equivalenti a pieno carico, rispetto alle 433,27 dei moduli BC con rivestimento in rame. Nelle condizioni di prova, il suo vantaggio in termini di produzione di energia ha raggiunto il 12,32% nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio.

Questi vantaggi possono aiutare le famiglie a sfruttare al meglio i propri impianti fotovoltaici sui tetti, anche nei periodi in cui i prezzi dell'elettricità sono più elevati. Una maggiore produzione per watt può anche creare opportunità per ridurre i costi iniziali. In base a specifiche ipotesi di prezzo, un modulo TNC da 485 W potrebbe fornire una produzione energetica paragonabile a quella di un modulo BC da 500 W con rivestimento in rame, consentendo un potenziale risparmio di oltre 400 € sui costi dei moduli per un sistema a 12 moduli. I risultati e i risparmi effettivi dipenderanno dalle condizioni di installazione, dalle tariffe elettriche locali e dal prezzo del prodotto.

Come si adatta il modulo ai diversi tipi di tetto? E per quanto riguarda l'aspetto e la durata?

Non tutti i tetti hanno un orientamento ideale o rimangono liberi dalla polvere. Le simulazioni in condizioni tedesche hanno mostrato perdite di generazione in condizioni di scarsa illuminazione inferiori per il modulo TNC, in diverse orientazioni, rispetto al modulo BC placcato in rame testato. Ha inoltre registrato minori perdite di potenza in condizioni di sporcizia leggera, moderata e pesante, contribuendo a mantenere la produzione di energia anche in condizioni non ideali.

Anche l'aspetto conta, soprattutto per le installazioni residenziali. Il TNC 2.0 FULLX G12R-48 è disponibile nelle versioni Full Black e Black Frame per adattarsi a diversi tipi di tetto. La sua disposizione senza spazi tra le celle e le caratteristiche di raccolta della corrente nascoste creano un aspetto pulito e uniforme senza compromettere le prestazioni. La struttura a doppio vetro e le guarnizioni protettive sono progettate per garantire un'affidabilità a lungo termine in ambienti esterni.

In che modo il TNC 2.0 FULLX G12R-48 si inserisce nella visione di Tongwei per il solare residenziale?

Gli impianti solari residenziali devono trovare un equilibrio tra potenza, produzione di energia, flessibilità di installazione ed estetica. Un modulo che promette buone prestazioni sulla carta deve anche essere funzionale al tetto su cui verrà installato e alle esigenze delle persone che vi abiteranno.

Il TNC 2.0 FULLX G12R-48 riunisce queste priorità in un formato compatto. La sua elevata potenza in uscita contribuisce a ottimizzare la capacità installata, le sue prestazioni di generazione di energia favoriscono un migliore utilizzo della luce solare disponibile e le sue due opzioni di design offrono ai proprietari di case una scelta più ampia.

In definitiva, l'obiettivo è rendere l'energia solare residenziale più pratica e vantaggiosa, aiutando i proprietari di case a ottenere il massimo da ogni tetto.

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