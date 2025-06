'Travel-tainment', 'AI-ttentive Journey Agents' & 'Viaggi No-prep'

Il report Future Journeys di Omio racconta come saranno i viaggi nel 2035

BERLINO, 26 giugno 2025/PRNewswire/ -- Omio, la piattaforma leader nella prenotazione di viaggi multimodali, ha pubblicato oggi la prima edizione del report Omio 2035 : Future Journeys. Realizzato in collaborazione con The Future Laboratory, una delle maggiori società di consulenza strategica previsionale al mondo, e con un panel di esperti e professionisti del settore, il report rivela le tendenze chiave che influenzeranno i comportamenti futuri dei viaggiatori e mette in evidenza le esperienze emergenti dei consumatori fino al 2035.

Basato su interviste ad esperti, ricerche esclusive, insight sui viaggi e approccio teorico, lo studio rivela cinque scenari di viaggio del futuro – Travel-tainment, Identity Itineraries, Intuitive Agents, Easy Escapes e Intermodal Advantage – insieme a considerazioni chiave sul futuro del settore:

Il ruolo di Omio nell'evoluzione dei viaggi

«Il futuro dei viaggi sarà il risultato di tecnologie avanzate basate sull'intelligenza artificiale, infrastrutture intelligenti ed esperienze gratificanti per i viaggiatori, dando vita a itinerari unici per ognuno» – afferma Veronica Diquattro, Presidente B2C e Supply Europa di Omio. «Questo ecosistema integrato e intelligente permetterà di creare itinerari capaci di riflettere la nostra identità, adattandosi in modo intuitivo ai nostri ritmi, alle nostre passioni e ai nostri stati d'animo, promuovendo al tempo stesso scelte di viaggio più responsabili. In Omio continueremo a superare i confini dell'innovazione, semplificando radicalmente l'esperienza utente e costruendo una piattaforma di viaggio di nuova generazione, capace di offrire ispirazione, prenotazioni estremamente intuitive ed esperienze su misura per ogni viaggiatore».

È possibile scaricare il report Omio 2035: Future Journeys a questo link: https://www.omio.com/c/futurereport/

Informazioni su Omio

Fin dalla sua fondazione nel 2013, il Gruppo Omio aiuta i propri clienti a scoprire nuovi modi di viaggiare. Grazie all'interconnessione di Omio e Rome2Rio, siamo la piattaforma di ricerca, comparazione e prenotazione di viaggi leader a livello globale. Omio B2B Partnership offre soluzioni su misura ad agenzie di viaggi online (OTA) e fornitori di servizi di trasporto. Omio supporta i propri clienti nel desiderio di esplorare l'Europa, gli Stati Uniti e il Canada in treno, autobus, aereo e traghetto. Omio vende oltre 80.000 biglietti al giorno e vanta un team di oltre 430 persone provenienti da più di 50 Paesi e ha uffici a Berlino, Praga, Melbourne, Londra e Bangalore. Il Gruppo Omio offre ai propri clienti viaggi capaci di ispirare. omio.it

