Tribesigns si unisce alla campagna SOHO CHIC Lifestyle di TikTok per mettere in evidenza le tendenze per la casa dell'autunno 2026

NEW YORK, 12 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Tribesigns, designer e produttore globale di mobili, ha annunciato la propria partecipazione alla campagna SOHO CHIC Lifestyle di TikTok, un'iniziativa per l'home living dell'autunno 2026 che esplora come il carattere urbano, le trame stratificate e l'espressione personale stanno rimodellando la casa moderna.

Figurando accanto a marchi dedicati alla casa e al lifestyle familiare affermati, tra cui Bedsure e Momcozy, Tribesigns apporta alla campagna una prospettiva incentrata sull'arredamento. Ispirata al quartiere SoHo di New York, la direzione creativa prende spunto dai paesaggi urbani caratterizzati da edifici in mattoni rossi, dall'architettura in ghisa, dalle scale antincendio, dalla cultura delle gallerie e dalle linee urbane pulite per creare un'estetica che trasmette ricercatezza, rigore e familiarità.

Attraverso i contenuti dedicati agli home tour di celebrità, la campagna traduce l'aspetto di SOHO CHIC da un concetto di tendenza in spazi di vita reali, riflettendo un cambiamento più ampio: i consumatori vedono sempre più la casa non solo come un ambiente funzionale, ma come un'espressione di identità, gusto e ritmo quotidiano. In questo contesto, i mobili diventano parte della storia che le persone raccontano su come vivono.

Il tavolo console Tribesigns JW0908 è presente nella casa delle celebrità della campagna, segnando la prima integrazione del prodotto del marchio in un formato home tour. Compatto e dalle linee pulite, è utilizzabile come tavolino da divano, elemento d'ingresso o superficie d'accento senza apparire troppo sofisticato. Guarda i punti salienti della campagna SOHO CHIC Lifestyle di Tribesigns su TikTok.

"Una casa è più di un posto dove vivere; è un'estensione di come le persone scelgono di vivere", ha affermato Peter Wang, CEO di Tribesigns. "Lavorare con TikTok su SOHO CHIC Lifestyle ci offre un nuovo modo per collegare l'ispirazione del design a case reali e normali abitudini. Dalle linee architettoniche della città ai dettagli ispirati alle gallerie, la campagna riflette la nostra convinzione che i mobili dovrebbero aiutare tutti a creare uno spazio che si senta come distintamente proprio. Questo è lo spirito della nostra filosofia Designed For Life".

La campagna amplia anche l'approccio di Tribesigns alla creazione di un marchio social first. Collegando il design del prodotto, la narrazione dello stile di vita e la scoperta incentrata sui creator, il marchio mira a rendere l'ispirazione domestica più immediata, riconoscibile e accessibile per i consumatori statunitensi.

Tribesigns offre mobili e prodotti per la casa per salotti, camere da letto, ingressi, sale da pranzo e uffici domestici. Guidato dalla sua filosofia Designed For Life, il marchio sviluppa pezzi distintivi e accessibili che si adattano naturalmente alle routine quotidiane aiutando i consumatori a esprimere il loro stile individuale.

Informazioni su Tribesigns

Tribesigns è uno dei principali designer e produttori di mobili a livello mondiale. Per ulteriori informazioni su Tribesigns, vi invitiamo a visitare Tribesigns.com e la pagina della campagna o a seguire il marchio su TikTok, Facebook e Instagram.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/tribesigns-si-unisce-alla-campagna-soho-chic-lifestyle-di-tiktok-per-mettere-in-evidenza-le-tendenze-per-la-casa-dellautunno-2026-302905320.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.