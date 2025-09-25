TribeWood: un marchio secondario di mobili in legno massello di alta qualità lanciato da Tribesigns

NEW YORK, 25 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Tribesigns, un marchio di arredamento online apprezzato a livello mondiale, è lieto di annunciare il lancio di un nuovo marchio secondario, TribeWood, una linea di mobili in legno massello di alta qualità, che desidera soddisfare la crescente esigenza di una casa calda e strutturata che accolga il tempo e tutti i ricordi che custodisce.

TribeWood è specializzata in mobili in legno massello naturale. Pur ereditando l'impegno costante di Tribesigns per il rapporto qualità-prezzo, TribeWood arricchisce l'esperienza con legno massello di prima qualità, lavorazione artigianale meticolosa e design raffinato.

"Non si tratta solo di mobili: è un ritorno a un'atmosfera calda e accogliente", ha affermato Andy Huang, CMO di Tribesigns. Ogni pezzo TribeWood è realizzato con legni naturali pregiati come abete, quercia e noce, che conservano le venature organiche e vengono rifiniti con tecniche ecosostenibili. Grazie alle linee semplici e alle tonalità naturali, questi modelli si adeguano al ritmo autentico della vita familiare: sobrio ma raffinato."

Se altri marchi incarnano il classico stile domestico americano, TribeWood si propone come "alternativa di qualità" nell'era di Internet. Pur mantenendo la stessa estetica del design e la stessa esperienza utente, soddisfa le esigenze di budget delle giovani famiglie con un rapporto qualità-prezzo più elevato.

TribeWood è più di una semplice collezione di mobili in legno massello: incarna una filosofia di vita fatta di "naturalezza, ordine e comfort". Crediamo che ogni famiglia meriti un'esperienza di vita quasi personalizzata, in stile americano, a un budget più contenuto. Dalle librerie ai tavoli da pranzo, dalle panche alle consolle, ciò che TribeWood presenta non è mai un prodotto isolato, ma una forza gentile che si avvicina all'essenza della vita.

Con radici comuni nella filosofia del suo marchio principale, Tribesigns, e all'insegna dello slogan "Designed in Wood", TribeWood rimane costantemente orientato al cliente. Dalla rigorosa selezione del legno, come abete, quercia e noce, all'ebanisteria precisa e alle finiture raffinate e piacevoli al tatto, ogni dettaglio è curato con attenzione per realizzare mobili resistenti e belli, fatti per durare.

Per informazioni dettagliate su TribeWood, visitare il sito web ufficiale e il negozio Amazon qui sotto:

Sito web ufficiale: https://tribesigns.com/pages/about-tribewood

Negozio Amazon: https://www.amazon.com/stores/TribewoodbyTribesigns/page/349938C2-7F1A-48D5-92C4-2D7502FFD20B

Informazioni su Tribesigns:

Tribesigns è un'azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di mobili. All'insegna dello slogan "Designed for Life", la sua filosofia ruota attorno alla diversità degli stili di vita personali e all'importanza di fare scelte rispettose della natura.

Tribesigns offre ai clienti soluzioni d'arredo per interni dal design esclusivo, come scrivanie per ufficio, librerie, tavoli consolle, organizer, scarpiere, appendiabiti, comodini, cassettiere, tavoli da pranzo, scaffali da cucina, scrivanie da conferenza, banchi per reception, credenze e altro ancora.

