Trip.com ottiene tre riconoscimenti ai World Travel Awards™ 2023 - Europa

ROMA, 2 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Trip.com, provider di servizi di viaggio one-stop di fama internazionale, ha conseguito un ennesimo traguardo aggiudicandosi tre premi ai 2023 World Travel Awards™ – Europa. Il gruppo è stato riconosciuto "Agenzia di viaggi online leader in Europa 2023," "Agenzia di viaggi online leader in Spagna 2023," e "Agenzia di viaggi online leader in Inghilterra 2023". Questi tre prestigiosi riconoscimenti rappresentano una testimonianza tangibile della fiducia continua accordata dai nostri clienti, dai professionisti del settore del turismo e dai media.

Trip.com ha ricevuto i tre premi ai World Travel Awards di quest'anno durante una cerimonia tenutasi a Batumi, in Georgia il 29 settembre 2023. Questi riconoscimenti testimoniano l'eccezionale performance di Trip.com e la sua crescente influenza nell'ambito delle agenzie di viaggi online (OTA) in Europa.

Andy Washington, General Manager di Trip.com Europa ha dichiarato: "La tripletta di premi ottenuta all'edizione 2023 dei World Travel Awards - Europa è una dimostrazione tangibile del nostro incessante impegno nell' offrire esperienze di viaggio eccezionali e dell'accresciuto riconoscimento del gruppo a livello regionale e nazionale. Siamo onorati di essere stati insigniti dei titoli di 'Agenzia di Viaggi Online Leader in Europa,' 'Agenzia di Viaggi Online Leader in Spagna,' e 'Agenzia di Viaggi Online Leader in Inghilterra.' Il ventaglio di scelta dei nostri prodotti, la costante innovazione tecnologica e l'eccellente servizio clienti rappresentano indubbiamente i pilastri del nostro successo. Tuttavia, questo risultato non sarebbe stato possibile senza l'instancabile impegno del nostro team e senza la fiducia continua dei nostri clienti e partner del settore, che hanno espresso il loro sostegno attraverso il voto."

Graham E. Cooke, fondatore dei World Travel Awards, ha aggiunto: "Congratulazioni a Trip.com per aver conquistato il titolo di 'Agenzia di Viaggi Online Leader in Europa 2023,' 'Agenzia di Viaggi Online Leader in Spagna 2023,' e 'Agenzia di Viaggi Online Leader in Inghilterra 2023.' Si tratta di un risultato straordinario che riflette il consolidamento di questo marchio come punto di riferimento nel settore dei viaggi online. L'impegno del team di Trip.com è una fonte d'ispirazione per tutti noi."

La vasta rete globale di Trip.com comprende 1,2 milioni di strutture ricettive, oltre 480 compagnie aeree e più di 30.000 partner turistici. Un percorso di crescita alimentato da una strategia all'insegna del mobile-first e una piattaforma di viaggi omnicomprensiva, che include voli, alloggi, treni, autonoleggi, attrazioni e molto altro. In breve tempo, Trip.com è diventata una figura di rilievo nel settore dei viaggi. Oggi il gruppo vanta una solida presenza in tutta Europa. A livello globale il gruppo offre 48 versioni localizzate del suo sito web, supporto per 31 diverse valute, disponibilità in oltre 20 lingue e una presenza operativa che tocca 39 nazioni e regioni geografiche.

L'azienda è una pioniera dell'innovazione nel settore dei viaggi, con progetti all'avanguardia come TripGenie. Questo sofisticato chatbot sfrutta l'intelligenza artificiale di ultima generazione per offrire assistenza in tempo reale, suggerendo itinerari personalizzati e preziosi consigli direttamente sulla piattaforma Trip.com. Un compagno di viaggio virtuale senza pari, pronto a guidare i viaggiatori in ogni fase del loro percorso.

Ma non è solo l'innovazione a distinguere Trip.com. L'azienda offre un servizio clienti di portata globale, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che conduce a esperienze di viaggio senza precedenti per milioni di clienti in tutto il mondo. Il cuore pulsante di questo servizio è il call center di Edimburgo, focalizzato sulla clientela europea, che impiega una squadra dedicata di oltre 200 professionisti pronti a rispondere alle chiamate in inglese entro appena 30 secondi. Un'eccellenza che riflette il costante impegno di Trip.com nel garantire il massimo supporto ai suoi viaggiatori.

Nel 2022, la piattaforma ha registrato un'esplosione di download della sua app a livello globale, con oltre 14,1 milioni di installazioni. In questa straordinaria ascesa, i mercati spagnolo e inglese hanno giocato un ruolo fondamentale, contribuendo al successo di Trip.com in Europa.

Questi risultati sono la testimonianza dell'impegno costante di Trip.com nel fornire esperienze di viaggio e un servizio clienti impareggiabili. Con questo straordinario successo, Trip.com si conferma leader globale nell'offerta di servizi di viaggio, con l'obiettivo di contribuire al futuro dell'industria del turismo.

Informazioni su Trip.com

Trip.com è un provider internazionale di servizi di viaggio one-stop, operante in 39 paesi e regioni e supportato da un'offerta multilingue di 24 lingue e 31 diverse valute. La rete di Trip.com comprende una vasta selezione di hotel e voli, con oltre 1,2 milioni di opzioni disponibili, forniti da oltre 480 compagnie aeree che servono 2.600 aeroporti in tutto il mondo, coprendo 200 paesi e regioni geografiche. Il nostro servizio clienti è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con ulteriori centri operativi a Edimburgo, Tokyo e Seoul, contribuendo a creare la migliore esperienza di viaggio per milioni di clienti in tutto il mondo. Per prenotare il tuo prossimo viaggio, visita trip.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2236537/image_5004521_50733808.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1802535/4317367/trip_com_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/tripcom-ottiene-tre-riconoscimenti--ai-world-travel-awards-2023--europa-301944650.html