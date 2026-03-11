circle x black
Turkcell e ZTE/Netaş collaborano per il Superbox di nuova generazione con supporto 5G e Wi-Fi 7

11 marzo 2026 | 12.00
ISTANBUL, 11 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Turkcell e ZTE/Netaş hanno siglato un nuovo accordo di collaborazione nel campo dell'accesso wireless fisso (FWA). Nell'ambito di questa partnership, la soluzione FWA di nuova generazione sviluppata da ZTE/Netaş, che combina le tecnologie 5G e Wi-Fi 7, sarà integrata nell'ecosistema Turkcell 5G Superbox per supportare la visione di Turkcell per la banda larga.

Turkcell 5G Superbox offre connettività Internet a velocità in fibra tramite la rete 5G, senza la necessità di un'infrastruttura Internet fissa. Questa soluzione, che consente un'installazione rapida in abitazioni e uffici, garantisce connettività ad alta velocità e bassa latenza ovunque gli utenti ne abbiano bisogno.

La soluzione Superbox 5G + Wi-Fi 7 di nuova generazione offerta da ZTE/Netaş fornisce velocità dati nell'ordine dei gigabit su infrastruttura 5G, con l'obiettivo di offrire al contempo maggiore capacità, una copertura più ampia e prestazioni di connettività ottimizzate in scenari multi-dispositivo all'interno di abitazioni e uffici grazie al supporto Wi-Fi 7. La soluzione rappresenta un'alternativa efficace per applicazioni ad alta intensità di dati, servizi cloud ed esperienze di contenuti ad alta risoluzione.

Il Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Vice Direttore Generale per le Tecnologie di Rete di Turkcell, ha dichiarato: «Con l'arrivo del 5G, Turkcell sta rafforzando il proprio impegno nel fornire ai clienti un'esperienza di banda larga ad alta velocità e di elevata qualità in ogni contesto. Il nuovo 5G Superbox, sviluppato insieme a ZTE/Netaş, offrirà un servizio Internet a velocità fibra ovunque sia disponibile il 5G, contribuendo in modo significativo al percorso di digitalizzazione della Turchia».

Grazie a questa collaborazione, Turkcell punta ad ampliare l'accesso alla banda larga ad alta velocità, rendendolo disponibile a un numero sempre maggiore di utenti nelle aree coperte dal 5G. ZTE/Netaş, dal canto suo, continua a supportare il percorso di trasformazione digitale degli operatori attraverso le proprie soluzioni FWA avanzate.

Lin Zhi, Vice Presidente di ZTE, ha dichiarato: «Questa collaborazione con Turkcell rappresenta un'iniziativa significativa per portare le nostre soluzioni FWA avanzate agli utenti in Turchia. Questa soluzione di nuova generazione, che integra 5G e Wi-Fi 7, consentirà prestazioni di connettività superiori nelle abitazioni e negli uffici, supportando al contempo gli operatori nello sviluppo di infrastrutture pronte per il futuro».

I modem Superbox 5G attualmente disponibili, abilitati al Wi-Fi 7, saranno aggiornati a modem compatibili con il 5G non appena la tecnologia 5G sarà disponibile, a partire dal 1° aprile 2026.

