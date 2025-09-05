UGREEN all'IFA 2025 reinventa la tecnologia di tutti i giorni con la ricarica di nuova generazione e lo storage AI

BERLINO, 5 settembre 2025 /PRNewswire/ -- All'IFA 2025, in programma dal 5 al 9 settembre, il leader mondiale nell'elettronica di consumo UGREEN presenta la linea di prodotti MagFlow di nuova generazione, pensata per rendere la ricarica quotidiana più semplice, veloce e affidabile. Presso il suo spazio espositivo (Padiglione 3.2, Stand 145), UGREEN espone anche i suoi prossimi prodotti AI NAS, con approfondimenti tecnici e dimostrazioni dal vivo.

UGREEN, riconosciuta a livello mondiale come leader nella tecnologia consumer, oggi propone oltre 70 categorie di prodotti per il lavoro, la casa e i dispositivi mobili. La costante attenzione del marchio al design intelligente e alla qualità artigianale ha permesso a UGREEN di affermarsi come azienda che integra perfettamente la tecnologia nella vita moderna. La nuova serie MagFlow riflette questa visione e combina ingegneria avanzata con l'impegno a fornire soluzioni accessibili ed efficienti in un'ampia gamma di casi d'uso.

L'espansione della serie MagFlow fa seguito all'annuncio, da parte di UGREEN, di uno dei primi power bank magnetici Qi2 da 25 W del settore a luglio. All'IFA 2025, il marchio lancia la gamma completa, con una serie di caricabatterie wireless Qi2 da 25 W progettati per rispondere alle esigenze di stili di vita frenetici, con un'ampia compatibilità che non si limita ai dispositivi Apple, e con un'attenzione specifica alla ricarica magnetica. In viaggio, al lavoro o a casa, la gamma offre sempre un'esperienza di ricarica versatile per ogni routine.

Il modello di punta della serie, l'UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank da 10000 mAh e 25 W, offre una ricarica wireless ultraveloce da 25 W, una ricarica rapida bidirezionale da 30 W e un'ampia compatibilità con tutti i dispositivi. Offre una portabilità leggera senza la necessità di portare cavi aggiuntivi, garantendo una ricarica rapida durante gli spostamenti, nelle stazioni ferroviarie o negli aeroporti.

Il caricabatterie wireless magnetico 2 in 1 MagFlow da 25 W è dotato di un design pieghevole e supporta due dispositivi, abbinando portabilità e potenti funzionalità. Fornisce un supporto fluido contemporaneamente per connessioni cablate e wireless, consentendo una produttività senza ingombri. Il supporto integrato aumenta ulteriormente la praticità, consentendo di effettuare la ricarica del dispositivo mentre si lavora o si risponde alle chiamate in ufficio.

A completare questi prodotti principali ci sono il caricabatterie wireless magnetico 3 in 1 MagFlow da 25 W e il caricabatterie da tavolo wireless magnetico 3 in 1 MagFlow da 25 W. Entrambi supportano più dispositivi, consentendo agli utenti di ricaricare contemporaneamente i dispositivi Apple semplicemente appoggiandoli sull'elegante unità perfetta per il comodino. La ricarica notturna diventa semplicissima, con una flessibilità persino superiore garantita dalla possibilità di riprodurre contenuti in streaming o di navigare durante la ricarica.

Oltre alla ricarica mobile, UGREEN rafforza la sua leadership nel settore dello storage intelligente presentando gli ultimi sviluppi dei prodotti di successo della serie NASync. Oltre alla serie NASync DXP già disponibile, i partecipanti all'IFA 2025 potranno anche provare le nuove serie NASync DH e iDX, adatte sia ai principianti che agli utenti avanzati.

Un'area interattiva dedicata dimostra come AI NAS sia in grado di combinare solide performance e vantaggi pratici, grazie alle spiegazioni degli esperti e alle sessioni pratiche. Si tratta di un approccio immersivo che sottolinea la forza tecnica e la visione strategica del marchio nel dare forma alla prossima generazione di soluzioni di storage intelligenti.

Rispondendo alle esigenze in continua evoluzione sia degli stili di vita mobili, sia dello storage intelligente, UGREEN sottolinea l'ambizione di confermarsi come azienda all'avanguardia dell'innovazione globale, che al contempo offre vantaggi concreti per la vita moderna.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765676/13fff0ac9f1b22a19a24f0519598b86.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2765677/0756a391a52908ddbed1ef997bd7bef.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2634148/5485396/UGREEN_Limited_Logo.jpg

