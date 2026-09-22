UGREEN è partner ufficiale per la ricarica della BMW BERLIN-MARATHON 2026

BERLINO, 22 settembre 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, brand tecnologico globale leader, è diventato partner ufficiale per la ricarica della BMW BERLIN-MARATHON 2026, in programma il 27 settembre. Per tutta la durata dell'evento, UGREEN offrirà servizi di ricarica gratuiti a runner, sostenitori e spettatori presso la MARATHON EXPO all'aeroporto di Tempelhof e nel Finish-Line Village, vicino alla Porta di Brandeburgo.

Power For Every Step

Un weekend di maratona richiede molto più delle gambe. I runner monitorano il proprio ritmo, i sostenitori li seguono attraverso la città e le famiglie restano in contatto tra la linea di partenza e la Porta di Brandeburgo. Gran parte di tutto questo dipende da dispositivi che restano carichi, dal primo chilometro al traguardo e per le lunghe ore prima e dopo la gara.

Power For Every Step è il modo in cui UGREEN descrive questo ruolo. I prodotti del brand accompagnano già le persone dagli spostamenti quotidiani ai viaggi più lontani. La BMW BERLIN-MARATHON porta questo ruolo nello sport, dove un'alimentazione affidabile conta di più proprio nei momenti in cui serve.

MagFlow: una ricarica pensata per il modo in cui ci si muove

Al centro della presenza di UGREEN c'è la serie MagFlow, la linea di ricarica magnetica presentata dal brand all' IFA 2026 e che ora porta a Berlino.

Passare da 15W a Qi2 25W aumenta la potenza di ricarica di quasi il 70% e, con essa, le esigenze termiche. L'accumulo di calore può innescare il throttling, rallentare la ricarica e incidere sulla salute della batteria. La gamma MagFlow affronta il problema in modo diretto: il MagFlow Pro Magnetic Power Bank 10000mAh 25W è il primo power bank magnetico Qi2 25W al mondo con raffreddamento a liquido attivo a micropompa, che unisce il sistema CryoPulse™ di UGREEN a una lamina dissipatrice in rame VC e alla regolazione automatica della potenza ThermalGuard™. Una finestra trasparente mostra il liquido di raffreddamento in circolo.

Per un weekend tra expo, hotel e percorso, MagFlow si aggancia saldamente, ricarica senza cavi e continua a ricaricare anche durante un uso intenso dello smartphone, come navigazione, riprese video e monitoraggio dell'attività.

Alcuni prodotti e tecnologie UGREEN selezionati saranno esposti presso lo stand, dove i visitatori potranno provarli direttamente.

Alla EXPO: ricarica, gioca e lascia il tuo segno

Un'intera giornata alla MARATHON EXPO può scaricare rapidamente la batteria del telefono. Presso la UGREEN Charging Station, i visitatori possono ricaricare gratuitamente i propri dispositivi, scoprire una selezione di prodotti UGREEN e acquistarli direttamente in loco.

I visitatori potranno inoltre partecipare a due attività interattive. Con il UGREEN Magnetic Toss Game possono mettere alla prova la propria mira per avere la possibilità di vincere un premio UGREEN. Presso la UGREEN UGC Wall, runner e sostenitori possono lasciare un augurio per la gara, un messaggio motivazionale o un ricordo della maratona, poi scattare una foto e condividerla con la community dei runner.

Il giorno della gara: il momento e il recupero

UGREEN sarà presente anche domenica. Dopo aver tagliato il traguardo, i runner potranno immortalare il proprio momento all'arrivo e visitare la Stretching & Charging Station per recuperare mentre anche i loro dispositivi si ricaricano.

Dove trovare UGREEN durante il weekend della gara

MARATHON EXPO by BRITAAeroporto di Tempelhof, Platz der Luftbrücke 5, 12101 BerlinoStand UGREEN 7.01.03Giovedì 24 settembre: 15:00–20:00Venerdì 25 settembre: 10:00–20:00Sabato 26 settembre: 09:00–19:00

Giorno della garaFinish-Line Village, Straße des 17. Juni, vicino alla Porta di BrandeburgoDomenica 27 settembre

Chi è UGREEN

UGREEN è un brand tecnologico globale leader che crea prodotti innovativi per rendere la vita quotidiana più smart, semplice e connessa. Dalla ricarica smart e dalla produttività allo smart storage e all'AIoT, UGREEN progetta la tecnologia attorno alle esigenze della vita moderna.

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