Ugreen presenta gli hub e le docking station della serie Revodok, per espandere la creatività degli utenti e promuovere la produttività

BERLINO, 20 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Ugreen, il leader globale nell'elettronica di consumo e nella tecnologia di ricarica, è lieto di annunciare il lancio degli hub e delle docking station della serie Revodok in dicembre. Con lo slogan "Expand Your Creativity" (Espandi la tua creatività), questi nuovi prodotti rispondono a domande diversificate degli utenti e includono tre serie distinte: la serie Revodok Max, la serie Revodok Pro e la serie Revodok.

Revodok Max 213, il prodotto principale della serie Revodok Max, è rivolto specificamente ai professionisti di settori come i media, l'analisi di dati/finanziarie, fotografia, riproduzione audio/video, ingegneria e progettazione. Incarna "Velocità ultraelevata ed efficienza ultraelevata", facilitando la collaborazione e la produttività senza problemi in uffici multi-dispositivo e in ambienti con strumenti a performance elevate.

Grazie all'interfaccia Thunderbolt 4, Revodok Max 213 offre la notevole velocità di trasmissione di 40Gbps, per trasferimenti rapidi dei file. Funge anche da interfaccia flessibile con i monitor e garantisce una connettività fluida, senza compromessi in termini di performance. I professionisti possono scegliere una configurazione a display singolo a 8K, 30Hz per Windows, oppure a doppio display 4K, 60Hz, sia con i Mac dotati di chip M1/M2/M3 Pro, Max & M1/M2 Ultra, sia con i Mac che supportano due schermi esterni per la visualizzazione di contenuti diversificati.

Progettato per rispondere alle diverse esigenze dei professionisti, il dispositivo presenta 13 porte per un'ampia gamma di opzioni di connettività. È inclusa una porta Ethernet da 2,5Gbps, perfetta per l'elaborazione ad alte prestazioni, la trasmissione multimediale e il trasferimento online di dati su larga scala. Il modello Max 213 supporta la ricarica rapida da 90W, che garantisce la ricarica rapida ed efficiente dei dispositivi. È dotato anche di doppie porte di lettura per le schede TF/SD, ideali per i professionisti che utilizzano frequentemente schede di memoria.

Revodok Max 213 è compatibile con i computer dotati di interfacce Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 e USB-C. Per proteggere i componenti interni è presente un sistema migliorato di dissipazione del calore con un design a tripla azione composto da un involucro in alluminio, da fogli termici in alluminio bifacciali e da silicone integrato per la dissipazione del calore, a garanzia di performance ottimali anche in caso di uso prolungato. Al prezzo di €399,99, Revodok Max 213 è disponibile sia su Amazon che sul sito web di Ugreen con il 20% di sconto.

Obiettivo di tutte e quattro le varianti della serie Revodok Pro è fornire un'esperienza utente eccezionale che incoraggi i clienti a"Enjoy the Prime Experience" (Godersi l'esperienza d'eccellenza), dato che l'attenzione è posta alle esigenze di professionisti come sviluppatori, analisti finanziari, gamer, responsabili prodotto, educatori, graphic designer, creatori di contenuti e altri ancora. Revodok Pro 210, ad esempio, supporta 8K HDMI verso uno schermo singolo per Windows, con frequenze di aggiornamento elevate e doppia uscita 4K a 60 Hz per immagini fluide. Offre una ricarica rapida a 85 watt per sessioni di gioco o di lavoro prolungate. La porta Ethernet Gigabit garantisce una connessione internet stabile e veloce per giochi adrenalinici o videochiamate di vitale importanza. È inclusa anche un'interfaccia dati USB per la connessione di più dispositivi in contemporanea, a garanzia di un'interazione senza interruzioni. A un prezzo di €69,99, Revodok Pro 210 è disponibile sia su Amazon che sul sito web di Ugreen con il 34% di sconto

La serie Revodok è un'altra aggiunta alla ricca linea di prodotti di Ugreen, ed è stata studiata su misura per rispondere alle esigenze dei singoli utenti.

Contatto:pr_eu@ugreen.com eira@ugreen.us

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2301867/Teaser_KV.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ugreen-presenta-gli-hub-e-le-docking-station-della-serie-revodok-per-espandere-la-creativita-degli-utenti-e-promuovere-la-produttivita-302019604.html