Ugreen presenta il caricabatteria Nexode RG 65W in Europa

Offrire ai clienti un'esperienza di ricarica divertente

BERLINO, 20 marzo 2024/PRNewswire/ -- Ugreen, una delle principali aziende internazionali nel settore degli accessori di ricarica, ha appena lanciato il suo caricabatteria Nexode RG 65W in Europa. L'RG 65W utilizza la tecnologia GaNFast per fornire una ricarica più rapida, sicura e comoda per un massimo di tre dispositivi, oltre al suo design robotico unico e scherzoso.

Il Nexode RG si distingue come un eccentrico pezzo da tavolo e un delizioso compagno quotidiano. In contrasto con i design standard dei normali caricabatteria, vanta un design robotico originale e distintivo, che conquista gli utenti che desiderano qualcosa di più della semplice funzionalità dai loro caricabatteria.

Al centro della creazione del Nexode RG c'è il suo designer, Canyu Yang, che ha osato sfidare l'etica del design minimalista e incentrato sul business convenzionale. "La visione di Yang non riguardava solo la funzionalità, ma anche la creazione di una connessione emotiva", racconta Christy Wang, Product Manager presso Ugreen. "Ha scelto di infondere nel caricabatteria un'estetica artistica e compatta, esaltandone il calore e il fascino. Il suo amore personale per la musica si rivela anche nel design, culminando nel delizioso concetto di un piccolo robot, deliziosamente adornato con cuffie. Questa fusione di tecnologia e maestria è ciò che distingue il prodotto".

Alimentato tramite la tecnologia all'avanguardia GaNFast™, il Nexode RG 65W offre funzionalità di ricarica rapida che surclassano quelle dei tradizionali caricabatteria. La riduzione delle dimensioni e la facile portabilità rispetto ai caricabatteria tradizionali sono dovute alla tecnologia di impilamento Airpyra™, che rende questo caricabatteria da 65 watt ideale per la casa, il lavoro o i viaggi. Con due porte USB-C e una porta USB-A, questo simpatico caricabatteria è compatibile con tutti i moderni smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi. È in grado di caricare un iPhone 15 Pro al 60% o un MacBook Air M2 al 51% in soli 30 minuti, il che è un'impresa straordinaria.

La lunga storia di Ugreen nel settore della ricarica mobile le permette di avere ben chiaro che la priorità spetta alla sicurezza dell'utente. I modelli Nexode RG sono tutti realizzati con materiali ignifughi e durevoli. Per migliorare ulteriormente la sicurezza, il sistema Ugreen Thermal Guard™ monitora continuamente la temperatura del dispositivo durante l'uso, prevenendo problemi come cortocircuiti, sovraccarichi e sovratensioni, garantendo un'esperienza di ricarica sicura e senza preoccupazioni.

A partire dal 20 marzo 2024, il caricabatteria Nexode RG 65W sarà disponibile presso il negozio ufficiale Ugreen e il negozio Ugreen Amazon per 49,99 €.

Informazioni su Ugreen

Fondata nel 2012, Ugreen è specializzata nello sviluppo di accessori mobili premium e soluzioni digitali per i consumatori di tutto il mondo. Ugreen è costantemente cresciuta fino a diventare un marchio affidabile con oltre 40 milioni di utenti in tutto il mondo, fornendo prodotti che vanno dai dispositivi di ricarica, accessori per telefoni e computer agli accessori per la casa e l'automobile. Per ulteriori informazioni visitare https://eu.ugreen.com/.

