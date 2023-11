Ultraviolette lancia la F77 con specifiche internazionali per i mercati europei all'EICMA 2023; la F99 Factory Racing Platform fa il suo debutto globale

MILANO, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Ultraviolette, pioniera dell'infrastruttura energetica e della mobilità, è stata al centro dell'attenzione all'EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori) 2023 con un doppio annuncio. La moto di punta dell'azienda – la F77 – ha debuttato sul mercato europeo contemporaneamente alla presentazione a livello globale della F99 Factory Racing Platform al salone della moto di Milano.

Ultraviolette F77 con specifiche internazionali

La F77 è la prima moto indiana con tecnologia delle batterie avanzata ed elettronica ispirata all'avionica.

Ultraviolette ha lanciato la F77 in Europa – la moto sarà disponibile a partire dal secondo trimestre 2024 – con tre distintive varianti: Shadow, Laser e Airstrike. Il modello F77 vanta valori straordinari della coppia di picco, 100 Nm, e della potenza di picco, 30 kW (40 bhp) grazie alla batteria ricaricabile da 10,3 kWh all'avanguardia.

La F77 eccelle in termini di prestazioni, potenziale, tecnologia della batteria, sicurezza, comfort di guida, maneggevolezza ed estetica, e offre tre modalità di guida: Glide, Combat e Ballistic.

La F77 costerà da 9.000 a 11,000 euroin Europa salvo imposte e incentivi statali. Ultraviolette inizierà ad accettare registrazioni sul suo sito web ufficiale a partire dal 15 novembre 2023.

Ultraviolette F99 Factory Racing Platform

I piani di Ultraviolette vanno oltre la F77 con specifiche internazionali, con la F99 Factory Racing Platform, segnando un importantissimo passo in avanti nell'ambito della tecnologia delle moto elettriche. A differenza del modello di prima generazione, l'ultima versione della F99 è una moto dalla carenatura completa basata su una tecnologia delle batterie avanzata e varie innovazioni nella catena cinematica.

Una delle caratteristiche peculiari della F99 è costituita dalle strutture aerodinamiche attive, che rispecchiano principi adottati nei caccia a reazione supersonici. La moto incorpora fibre di carbonio nella costruzione delle strutture aerodinamiche attive, compresi i pannelli e le alette. Le strutture aerodinamiche attive sono integrate in modo ingegnoso in due punti cardine della F99 – sul deflettore dell'aria, che funziona da parabrezza, e su due condotti presenti sulla cappottatura anteriore che incanalano l'aria verso il motore elettrico, che la comprime e la rilascia attraverso delle palette. Questo sistema ottimizza il flusso dell'aria sopra il casco del guidatore per ridurre la resistenza aerodinamica.

Un'altra strategica innovazione chiave è incorporata nell'Air-Blade, un segmento della carenatura laterale che si adatta ad angoli stretti per migliorare la forza esercitata verso il basso mentre si affrontano le curve. Varie alette aggiuntive, posizionate sulla parte anteriore e quella posteriore della motore, ottimizzano l'efficienza aerodinamica. La F99 può raggiungere una straordinaria velocità massima di 265 km/h.

Il motore con raffreddamento a liquido della F99 produce una potenza massima di 120 bhp (90 kW), consentendo alla moto di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi.

Con un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,45 e peso a vuoto di 178 kg, la F99 Factory Racing Platform riscriverà le regole del motorismo.

Il lancio commerciale in tutto il mondo della F99 è previsto entro il 2025. Ultraviolette è impegnata attivamente in discussioni con distributori e concessionari europei per offrire un'esperienza entusiasmante ai guidatori nel continente.

