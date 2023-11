Un approccio multimodale per il trasporto sostenibile al Tomorrow.Mobility

BARCELLONA, Spagna, 8 novembre 2023 /PRNewswire/-- EIT Urban Mobility, un'iniziativa dell'Istituto Europeo per l'innovazione e la tecnologia (European Institute of Innovation and Technology, EIT), un organismo dell'UE, sta guidando la transizione necessaria verso un futuro più verde per la mobilità urbana organizzando, insieme a Fira de Barcelona, il Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC). TMWC funge da piattaforma essenziale per leader, esperti e visionari globali per organizzare e favorire gli sforzi collaborativi volti a rimodellare il futuro della mobilità urbana. Questo congresso, che si terrà a Barcellona dal 7 al 9 novembre nell'ambito della Smart City Expo, facilita la condivisione delle conoscenze e promuove soluzioni innovative per un panorama della mobilità urbana più intelligente, pulito e interconnesso.

In qualità di CEO dell' EIT Urban Mobility e di Presidente del comitato consultivo della TMWC, Maria Tsavachidis sottolinea: "Ci troviamo in un momento cruciale, in cui l'urgenza di intervenire a livello climaticorichiede un cambiamento radicale nel nostro approccio alla mobilità urbana.Considerato che il settore dei trasporti contribuisce in modo significativo alla crisi climatica, L'EIT Urban Mobility sostiene un approccio reinventato e integrato alla mobilità nelle città, sottolineando l'importanza della multimodalità. Questo approccio strategico sfrutta i punti di forza esclusivi di varie modalità di trasporto,favorendo una transizione continua verso sistemi di trasporto urbano sostenibili".

Secondo i risultati di uno studio condotto dalla EIT Urban Mobility, la transizione verso una mobilità urbana sostenibile in Europa richiederà ulteriori 86 miliardi di euro entro il 2030. Si prevede che questo investimento produrrà dei profitti: ogni euro stanziato per la transizione potrebbe generare fino a 3,06 € entro il 2030. I risultati[1] mostrano che, fino al 2030, i sistemi di tariffazione (tasse per congestione e inquinamento, prezzi dei parcheggi, biglietti integrati per i trasporti pubblici e sistemi tariffari) sono le misure coi maggiori vantaggi netti nelle piccole e medie città, mentre i servizi innovativi (trasporto adattivo alla domanda, veicoli autonomi, Sistemi di Trasporto Intelligenti) sono la scelta migliore per la transizione delle grandi città.

EIT Urban Mobility pubblicherà nel corso dell'evento il suo ultimo studio "Unlocking the Future of Mobility with European Data Spaces"" in collaborazione con Factual e i2CAT. Con almeno 400 iniziative di condivisione dei dati sulla mobilità attualmente attive in Europa, l'odierno panorama è ampio e richiede una migliore interoperabilità per esprimere il suo pieno potenziale e consentire una multimodalità continua. Poiché la mobilità non è solo un settore strategico ma anche un vettore che collega altre aree di attività economica, la rilevanza e il potenziale degli spazi dati per la mobilità sono ancora maggiori. A livello macroeconomico, la Commissione europea stima che l'accesso a informazioni in tempo reale sulla riduzione del traffico e sui ritardi dei treni potrebbe far risparmiare, rispettivamente, fino a 730 milioni di euro e 27 milioni di ore, pari a oltre 20,74 miliardi di euro di risparmi sui costi del lavoro. L'importanza dello spazio dati sulla mobilità (Mobility Data Space, MDS) comprende:

Le città europee si trovano oggi ad affrontare la sfida cruciale dei mezzi di trasporto vuoti, singoli e a bassa occupazione. Una tendenza che peggiora di anno in anno, con più di 560 autovetture e 81 veicoli commerciali ogni 1000 abitanti (2022). Questa tendenza crescente sottolinea la necessità di trovare soluzioni di trasporto sostenibili, accessibili e inclusive, sottolineando l'importanza di strumenti come lo spazio dati sulla mobilità e la pianificazione completa della multimodalità.

