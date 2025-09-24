Un decennio di innovazione di VAPORESSO: sublimazione dell'estetica dello svapo con la serie XROS 5 Special Edition

SHENZHEN, Cina, 23 settembre 2025 /PRNewswire/ -- In occasione del suo decimo anniversario, VAPORESSO continua a dimostrare che l'innovazione non riguarda solo la tecnologia, ma anche il design. In quanto uno dei marchi di sigarette elettroniche più innovativi e all'avanguardia, l'azienda sta ampliando le basi della sua serie XROS presentando due edizioni speciali di XROS 5 e XROS 5 MINI. Forti della reputazione della serie in termini di prestazioni e alta qualità, questi lanci in occasione dell'anniversario vogliono dare voce alla filosofia di VAPORESSO che fonde l'eccellenza ingegneristica con l'espressione estetica.

XROS 5 è diventato un best-seller mondiale grazie all'integrazione di prestazioni professionali e tecnologie all'avanguardia. Grazie alla batteria da 1500 mAh, alla ricarica super veloce da 3 A e alla tecnologia di riscaldamento COREX 3.0, garantisce una produzione di vapore più stabile e costante, regalando un aroma più ricco, un sapore più delicato e un'esperienza di svapo complessivamente più piacevole. È questa solida base che rende la serie XROS 5 il punto di partenza ideale per le innovazioni di design del decimo anniversario di VAPORESSO.

L'innovazione come acceleratore dell'eccellenza di un decennio

In occasione del suo decimo anniversario, VAPORESSO rende omaggio alle leggende della velocità su pista, infondendo il suo spirito innovativo nel design delle Inno-Speed Edition. Queste edizioni speciali integrano numerosi elementi di design ispirati alle corse, combinati con pannelli in fibra di carbonio, illustrazioni di supercar disegnate a mano e un'interfaccia utente personalizzata in stile cruscotto. Disponibili solamente in una confezione di set regalo per il 10º anniversario non destinato alla vendita dettaglio, queste edizioni Inno-Speed sono concepite come oggetti da collezione, sottolineandone sia la rarità che il valore simbolico.

L'innovazione come ricerca distili di vita di alto livello

In sostanza, l'innovazione è la ricerca di una migliore qualità di vita. Con questo spirito, VAPORESSO ha sviluppato in modo creativo eleganza moderna e raffinatezza artistica, coniugando tecnologia ed estetica per esaltare il significato di uno stile di vita di alto livello. Segnando la prima integrazione della lavorazione artigianale della pelle nella serie XROS, le Leather Editions presentano una texture a grana fine, dettagli impunturati e un'elegante sensazione al tatto che trasforma il dispositivo in un accessorio di tendenza. Compatte ma raffinate, le Leather Editions coniugano portabilità e lusso e saranno distribuite come edizioni ufficiali per la vendita al dettaglio, disponibili per i consumatori di tutto il mondo.

Negli ultimi dieci anni, il marchio non solo ha introdotto tecnologie di base, ma ha anche definito l'estetica dello svapo. Il debutto della serie speciale XROS 5 ribadisce la leadership di VAPORESSO nel coniugare tecnologia all'avanguardia ed eccellenza nel design. Più che semplici aggiornamenti di prodotto, queste edizioni per l'anniversario incarnano la visione del marchio di offrire sia prestazioni che bellezza.

