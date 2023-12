Un pilota amatore sbalordisce vincendo contro il tre volte campione mondiale di F1® Max Verstappen nell'elettrizzante finale Heineken® Global Player 0.0

AMSTERDAM, 8 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Un pilota amatore nelle corse simulate fa notizia conseguendo un risultato impensabile: vincere contro il tre volte campione mondiale di F1® Max Verstappen in un'entusiasmante svolta nella finale Heineken® Player 0.0. Questo confronto diretto a livello mondiale, svoltosi tra le storiche mura del primo birrificio Heineken®' ad Amsterdam, segna una nuova era per le corse simulate.

La campagna Heineken Player 0.0 è un'entusiasmante iniziativa nel settore del gaming sviluppata da Heineken® e Verstappen per creare una nuova esperienza di corsa virtuale per i tifosi, che culmina nel confronto dei giocatori vincenti contro Max stesso.

L'iniziativa Player 0.0 è nata nell'ambito della piattaforma globale di consumo responsabile Heineken – When You Drive, Never Drink (Non guidare mai in stato di ebbrezza) – che è stata concepita per sostenere la causa del consumo responsabile di bevande alcoliche nel mondo delle corse virtuali. Questo è sottolineato dal fatto che i piloti migliori sono quelli che scelgono di non bere. In un'avvincente sfida di 14 giri nel circuito di Zandvoort per corse simulate, la vittoria di un soffio dell'amatore ha elettrizzato il pubblico, evidenziando lo spirito competitivo della campagna.

Questo confronto a livello globale ha presentato piloti grintosi, i vincitori locali di competizioni tenutesi in Canada, Brasile, Messico e nei Paesi Bassi, tutte culminate in una finale ad alta tensione in cui si lottava contro Verstappen. Ma con una dimostrazione stupefacente di tenacia, è stato Floris Wijers, un pilota amatore olandese, ad andare sotto i riflettori, dimostrando che la determinazione e le capacità non conoscono limiti.

Rob van Griensven, Direttore globale attività digitali Heineken® - "La vittoria di oggi del pilota amatore nella finale Player 0.0 non è una vittoria e basta; è una dimostrazione perfetta dello spirito a cui si impronta la nostra campagna, che unisce talenti globali nelle corse e il nostro messaggio di consumo responsabile, che ne ha fatto un successo a livello mondiale. Guardiamo con fiducia a come questo prepari il terreno per la prossima stagione, promettendo esperienze ancora più entusiasmanti per gli appassionati e continuando a dare importanza al gustare in modo responsabile le bevande alcoliche".

Ha aggiunto Verstappen: "Gareggiare contro piloti così appassionati è stata un'opportunità unica di condividere la mia passione per lo sport con i tifosi. È fonte di ispirazione vedere come Player 0.0 riunisca talenti diversi, uniti dall'impegno alla guida sicura e auspicabilmente ciò ispirerà chiunque desideri competere in questo modo".

Mentre la stagione delle corse simulate 2023 si conclude su una nota molto positiva, Heineken® getta le basi per una stagione 2024 ancora più entusiasmante; intende ampliare la copertura globale di Player 0.0 e rafforzare il proprio impegno a promuovere un consumo responsabile attraverso piattaforme innovative, mentre utilizza le sue partnership nel settore della motoristica su scala globale.

Sin da quando è entrata nel mondo della motoristica nel 2016, Heineken® si impegna a cambiare realmente l'atteggiamento nei confronti della guida in stato di ebbrezza e a maggio del 2022 ha rilanciato la campagna 'When You Drive, Never Drink'. Heineken® proseguirà nell'innovazione attraverso le campagne pubblicitarie in collaborazione con la F1® con la sua campagna creativa 2023 'When You Drive, Never Drink' intitolata 'The Best Driver' (Il miglior pilota). Oltre a queste iniziative, Heineken® si è impegnata a investire oltre il 10% di tutti i budget per il settore dei media a sostegno di programmi per il consumo responsabile.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294838/Heineken_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294846/Heineken_2.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294843/Heineken_3.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294840/Heineken_4.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294842/Heineken_5.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294839/Heineken_6.jpg

