Una maggior scelta di estratti di cereali più ecocompatibili per i clienti europei di Univar Solutions grazie all'espansione della partnership con Meurens Natural

Mentre prosegue la crescita del settore degli ingredienti alimentari biologici, Univar Solutions consolida il proprio portafoglio con ingredienti speciali attenti all'ambiente e provenienti da produttori come Meurens Natural

ROTTERDAM, Paesi Bassi, 19 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Univar Solutions B.V., una controllata di Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" o "l'Azienda"), fornitore leader di soluzioni globali per gli utenti di ingredienti e prodotti chimici speciali, oggi ha annunciato un accordo esclusivo con Meurens Natural, fornitore leader di estratti di cereali biologici e naturali, in Polonia e Italia. L'accordo include le gamme di prodotti biologici e naturali non raffinati Sipal® e Natu® di Meurens Natural, che si aggiungono alle opzioni clean label e degli ingredienti biologici di Univar Solutions per i produttori alimentari in Europa che puntano a soddisfare la domanda di opzioni di ricette e soluzioni nutrizionali sostenibili.

"Parlando di industria alimentare, stiamo sperimentando una transizione verso un'alimentazione sana e la sostenibilità. L'impegno di Meurens Natural in queste aree è in linea con l'obiettivo che ci siamo preposti: mantenere le nostre comunità sane, nutrite, pulite e sicure", è il commento di Aaron Lee, vicepresidente globale delle attività Salute e Nutrizione presso Univar Solutions. "I consumatori sono sempre più alla ricerca di prodotti alimentari migliori per la propria salute e per l'ambiente. Questo interesse ha portato alla crescita della domanda di clean label, di ingredienti naturali e di opzioni a base vegetale e biologica. È inoltre aumentata l'enfasi sulla trasparenza e sulla tracciabilità nella supply chain, dato che i consumatori vogliono sapere da dove proviene e come viene prodotto il cibo che consumano".

Foodology by Univar Solutions è un partner innovativo per il settore degli alimenti e degli ingredienti. Dall'innovazione degli ingredienti speciali fino ai test delle ricette e alla distribuzione globale, i brand alimentari di tutte le dimensioni si affidano a Foodology by Univar Solutions per un aiuto nell'affrontare i problemi nello sviluppo dei prodotti. All'interno della sua rete di centri di soluzioni e cucine per i test, gli esperti di culinaria e gli scienziati dell'azienda aggiornano e sviluppano formule per migliorare l'efficacia di prodotti alimentari e bevande, e forniranno un ulteriore supporto tecnico e culinario per gli ingredienti di Meurens Natural.

"Noi di Meurens Natural siamo entusiasti di annunciare l'espansione della partnership distributiva con Univar Solutions nei nostri mercati strategici in Europa, e di portare ingredienti alimentari biologici e sostenibili in prima linea nel settore alimentare e delle bevande", ha dichiarato Tim Van de gehuchte, responsabile commerciale e marketing di Meurens Natural. "La collaborazione tra le nostre aziende è un'affermazione della reciproca dedizione all'eccellenza della qualità e alla sostenibilità in ogni ingrediente alimentare che proponiamo. Come fornitore di ingredienti, cerchiamo di utilizzare processi di produzione naturali per limitare l'impatto dell'impronta ambientale generata".

Mentre l'industria alimentare si evolve per rispondere alla ricerca di scelte più sostenibili e attente alla salute, Univar Solutions fornisce ingredienti di qualità diversificata e clean label a supporto della maggior sostenibilità di salute e nutrizione. L'aggiunta dei brand Sipal® e Natu® al portafoglio dell'azienda amplia la capacità di Univar Solutions di supportare le applicazioni per latticini, prodotti da forno, bevande e per le ultime tendenze del mercato nutrizionale, come innovazione salutare, biologico, sostenibilità e origine vegetale dei prodotti.

Meurens Natural offre estratti, polveri e proteine di cereali provenienti da varie materie prime biologiche e tradizionali, come riso, frumento, avena, farro, mais e malto d'orzo. Gli sciroppi di cereali forniscono numerose funzionalità, tra cui dolcezza, gusto di cereali, sapore di frutta, colore naturale, viscosità, croccantezza, rivestimento, legatura e altro ancora.

Foodology by Univar Solutions offre una gamma di ingredienti e soluzioni sostenibili in grado di aiutare le aziende a ridurre il proprio impatto ambientale. Per ulteriori informazioni visitare univarsolutions.com/industries/food-ingredients/sustainability-in-food.

Informazioni su Univar Solutions

Univar Solutions è un distributore leader a livello mondiale di prodotti chimici speciali e di ingredienti, e rappresenta un portafoglio d'eccellenza dei principali produttori mondiali. Con la flotta di trasporti privati e la forza tecnica di vendita più grandi del settore, un know-how logistico senza paragoni, un'approfondita conoscenza del mercato e delle normative, uno sviluppo di formulazioni e ricette e, infine, strumenti digitali all'avanguardia, l'azienda è ben posizionata per offrire soluzioni su misura e servizi a valore aggiunto a una vasta gamma di mercati, industrie e applicazioni. Mentre opera per l'obiettivo prefissato, cioè contribuire a mantenere le comunità sane, nutrite, pulite e sicure, Univar Solutions si impegna ad aiutare clienti e fornitori a innovare e concentrarsi sulla crescita, insieme. Per ulteriori informazioni visitare univarsolutions.com.

Informazioni su Meurens Natural

Meurens Natural è un'azienda belga a conduzione familiare che trasforma cereali e frutta secca in ingredienti biologici e naturali per il settore della trasformazione alimentare. Pioniere nel settore del biologico con il brand Sipal®, da oltre trent'anni l'azienda è lo specialista europeo nell'idrolisi dei cereali, grazie all'originalità del processo produttivo e alla varietà delle materie prime lavorate. Per ulteriori informazioni visitare meurensnatural.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2390718/Meurens_Natural_PR_Photo_4_18_24.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

