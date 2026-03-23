Una nuova ricerca di Cognex rivela che i produttori si aspettano sempre più che i sistemi di visione basati sull'IA offrano sia prestazioni elevate che semplicità

Uno studio globale condotto su oltre 500 produttori evidenzia un cambiamento nelle priorità, una rapida implementazione e nuove aspettative per i sistemi di visione artificiale di nuova generazione

NATICK, Massachusetts, 23 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), leader mondiale nella visione artificiale industriale, ha annunciato oggi la pubblicazione del report Come l'IA sta trasformando la visione artificiale attraverso prestazioni e semplicità. Il nuovo report attinge a informazioni di prima mano fornite da oltre 500 produttori, integratori e OEM per esplorare come l'intelligenza artificiale stia rendendo le linee di produzione più intelligenti, più accurate e più facili da gestire.

Secondo il report, più della metà degli intervistati (57%) utilizza già l'IA nelle proprie operazioni di visione artificiale, mentre un altro 30% prevede di implementarla nel breve termine. L'adozione è più forte nei settori automobilistico, elettronico e logistico, dove la variabilità dei prodotti, le tolleranze più strette e la crescente automazione stanno spingendo i sistemi di visione verso un continuo miglioramento delle proprie capacità.

"Questa ricerca conferma ciò che osserviamo a livello globale: l'IA non si limita a migliorare le prestazioni della visione artificiale, ma sta ridefinendo il modo in cui i produttori concepiscono la qualità, l'efficienza e l'automazione", ha affermato Matt Moschner, presidente e CEO di Cognex. "La convergenza tra una potente IA e una concreta praticità d'uso consente alle fabbriche di implementare l'intelligenza in loco, adattarsi in tempo reale e accelerare verso operazioni completamente autonome".

L'accuratezza guida l'adozione, ma l'usabilità definisce il valore a lungo termineSebbene il miglioramento dell'accuratezza sia il principale fattore trainante per l'adozione iniziale, in particolare la capacità dell'IA di rilevare difetti sottili e complessi, lo studio dimostra che l'usabilità diventa sempre più critica nel tempo, il che potrebbe essere potenzialmente dovuto ai progressi del prodotto.

Gli intervistati con più di tre anni di esperienza nel campo della visione artificiale erano significativamente più propensi a segnalare che i sistemi di IA sono:

"Le soluzioni di visione artificiale più recenti includono funzionalità quali strumenti di visualizzazione intuitivi, registri di controllo affidabili, requisiti di dati ridotti e minore dipendenza da competenze specialistiche", ha affermato Shirin Saleem, vicepresidente del reparto tecnico di Cognex. "Questi progressi hanno notevolmente ridotto il divario tra il rischio di implementazione percepito e l'esperienza utente reale".

Informazioni sulla ricercaLa ricerca si basa su un sondaggio condotto su oltre 500 produttori, OEM e integratori di sistemi in Nord America, Europa e Asia, che copre una vasta gamma di settori, tra cui quello automobilistico, elettronico, dei beni di largo consumo (FMCG), sanitario e logistico. Gli intervistati, che spaziavano da aziende di medie dimensioni a imprese globali, hanno condiviso esperienze concrete relative all'implementazione, al funzionamento e alla scalabilità della visione artificiale basata sull'IA. La ricerca esplora inoltre le tendenze di adozione specifiche del settore, le differenze regionali e le considerazioni chiave per le organizzazioni che valutano i sistemi di visione basati sull'IA. Il report completo, Come l'IA sta trasformando la visione artificiale attraverso prestazioni e semplicità, è disponibile per il download qui.

Informazioni su Cognex CorporationDa oltre 40 anni, Cognex semplifica la visione artificiale avanzata, aprendo la strada alle aziende di produzione e distribuzione affinché diventino più veloci, più intelligenti e più efficienti attraverso l'automazione. La tecnologia innovativa dei nostri sensori e sistemi di visione risolve le sfide critiche di produzione e distribuzione, fornendo prestazioni senza pari in settori che vanno dall'automotive all'elettronica di consumo, fino ai beni confezionati.

Cognex rende questi strumenti più potenti e facili da implementare grazie a una attenzione di lunga data all'intelligenza artificiale, aiutando fabbriche e magazzini a migliorare la qualità e massimizzare l'efficienza senza avere bisogno di competenze tecniche altamente specializzate. La nostra sede centrale si trova nei pressi di Boston, negli Stati Uniti, e contiamo sedi in oltre 30 paesi e più di 30.000 clienti in tutto il mondo. Scopri di più su cognex.com.

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