Una nuova ricerca di Elliptic scopre la reale portata della criminalità cross-chain, mentre hacker e criminali della Corea del nord adottano nuove tattiche di riciclaggio tramite criptovaluta.

La criminalità cross-chain sta accelerando più rapidamente del previsto, con fondi illeciti o ad alto rischio che vengono riciclati tramite servizi cross-chain e cross-asset per un valore di 7 miliardi di dollari

LONDRA e NEW YORK, 6 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Elliptic, leader globale nelle soluzioni di analisi delle blockchain, ha pubblicato oggi l'edizione 2023 del report di riferimento, "The State of Cross-chain Crime".

Il rapporto rivela che 7 miliardi di dollari di fondi illeciti o ad alto rischio sono stati riciclati attraverso servizi cross-chain e cross-asset, di cui 900 milioni di dollari di crimini cross-chain sono imputabili ad hacker nordcoreani, il Lazarus Group.

Nella prima edizione di questo rapporto, pubblicata a ottobre 2022, Elliptic ha scoperto che 4,1 miliardi di dollari di fondi illeciti o ad alto rischio erano stati riciclati tramite scambi decentralizzati, ponti cross-chain e servizi di scambio di monete fino a luglio 2022 compreso. A quel temp, la società prevedeva che questa cifra sarebbe salita a 6,5 miliardi di dollari entro la fine del 2023 e a 10,5 miliardi di dollari entro la fine del 2025.

Utilizzando nuove metodologie di ricerca basate sulle analisi della blockchain olistiche di Elliptic, il rapporto scopre la reale portata della criminalità cross-chain, tra cui:

"Nell'ultimo decennio, Elliptic ha contribuito a mitigare i rischi e a portare trasparenza alle blockchain identificando e monitorando le attività illecite all'interno dell'ecosistema cripto", ha dichiarato il dott.Tom Robinson, co-fondatore e chief scientist di Elliptic. "Ora, con gli approfondimenti innovativi delle nostre capacità olistiche di analisi blockchain pubblicate lo scorso anno, abbiamo visto che la criminalità cross-chain continua a crescere, dato che gli attori cattivi continuano a sfruttare servizi come exchange decentralizzati (DEX), ponti cross-chain e servizi di scambio di monete".

