Un'azienda di e-commerce in rapida evoluzione risolve le sfide di varietà dei prodotti e volatilità dei volumi, grazie al sistema di trasporto intelligente MagneMover LITE

Robotics & Drives Services offre la massima agilità, produttività elevata e spazio ottimizzato in impegnative operazioni personalizzate di pick and pack

BRUXELLES, 13 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che la società irlandese Robotics & Drives Services (RDS) sta rivoluzionando il modo in cui i suoi clienti dell'e-commerce gestiscono le variazioni di produttività, tipi di prodotto e cambi di produzione, con l'implementazione del sistema di trasporto intelligente (ICS) MagneMover® LITE™ .

Con sede a Mullingar, in Irlanda, RDS, un OEM leader mondiale nell'integrazione di sistemi robotici all'avanguardia, sta implementando più macchine presso aziende di consumo blue-chip. Queste macchine operano in celle dedicate di pick-and-pack all'interno dei magazzini logistici di un'azienda leader nel settore dell'e-commerce a livello mondiale. Già ben consolidato negli Stati Uniti, questo approccio basato su celle dedicate sta registrando una crescente diffusione anche in Asia ed Europa. RDS è leader nella fornitura di apparecchiature dotate di grande flessibilità, gestione delle ricette, velocità di produzione e affidabilità.

I clienti di RDS, con la loro vasta gamma di prodotti e volumi di ordini, richiedono livelli di flessibilità che impongono macchine multi-ruolo e multi-prodotto. Poiché queste esigenze si estendono anche alle tecnologie di trasferimento del prodotto, l'ICS MagneMover LITE è la soluzione ideale grazie ai suoi profili di movimento quasi infiniti, all'adattabilità e alle capacità di cambio rapido. Inoltre, si integra efficacemente con i sistemi di terze parti più diffusi.

Alan Hanniffy, program manager di RDS, ha dichiarato: "Il moderno e-commerce si basa su adattabilità, velocità e qualità. Le singole macchine devono offrire molteplici funzionalità, spesso in spazi ristretti, quindi siamo sempre alla ricerca di soluzioni agili che ci offrano capacità migliorate che il sistema a trasporto intelligente ICS MagneMover LITE è in grado di offrire. Questo completa la nostra offerta di macchine, con i livelli di flessibilità, robustezza e precisione necessari per affrontare l'elenco crescente e più volatile di sfide che ci vengono proposte dai nostri clienti, tra cui maggiori risparmi, ritorni sull'investimento superiori e maggiore efficienza.

"Anche la mitigazione del rischio del progetto è un fattore chiave", ha affermato Hanniffy. "Quando si ha a che fare con soluzioni su misura e inedite, con richieste di tempistiche e programmi considerevoli che comportano budget da milioni di euro, l'uso del software di messa in servizio virtuale Emulate3D di Rockwell Automation ci consente di lavorare alla creazione di progetti corretti al primo tentativo molto più rapidamente, e di mitigare i rischi molto prima nel ciclo di vita del progetto e in modo più efficiente."

Phil Hadfield, direttore vendite per il Nord Europa di Rockwell Automation, ha dichiarato: "La logistica agile nella macchina e nello stabilimento è importante tanto quanto la tecnologia di automazione che serve affinché i vantaggi delle architetture digitalizzate possano essere pienamente realizzati. Questa implementazione del nostro sistema a trasporto intelligente MagneMover LITE è un esempio da manuale di un'applicazione che richiede un livello di flessibilità che può essere fornito solo da una soluzione di trasporto intelligente basata su servo."

Entrambe le piattaforme verranno presto utilizzate anche in una cella di carico per ricerca e collaudo all'interno del centro di ricerca e sviluppo di Robotics & Drives Services. Attualmente in fase di realizzazione, la dimostrazione della customer experience verrà utilizzata da RDS e Rockwell Automation per mostrare capacità e partnership tecnologiche ai potenziali clienti. Si concentrerà inoltre sulla ricerca di nuovi approcci e sulle ultime innovazioni da mostrare ai clienti esistenti ed emergenti.

Informazioni su Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia, per espandere ciò che è umanamente possibile e rendere il mondo più produttivo e sostenibile. Con Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, collaborano circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo concretizzando l'Azienda Connessa nelle varie imprese industriali visitare il sito www.rockwellautomation.com.

