Univar Solutions apre la cucina per lo sviluppo di alimenti e bevande presso l'Essen Solution Center per promuovere l'innovazione

La nuova cucina darà priorità all'innovazione e alla crescita dei prodotti, offrendo soluzioni culinarie innovative per clienti e fornitori in Europa

DOWNERS GROVE, Ill., 14 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" o "la Società"), una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni per gli utenti di ingredienti e prodotti chimici speciali, ha annunciato oggi l'apertura della sua cucina Foodology by Univar Solutions presso il centro soluzioni della Società a Essen, in Germania. Progettato per promuovere l'innovazione nel settore alimentare e delle bevande, questo nuovo spazio culinario e laboratorio di sviluppo ricette fa parte di una rete più ampia di centri di soluzioni globali che offrono supporto tecnico, ricerca e sviluppo (R&S), test di prodotto e competenze sugli ingredienti speciali in una vasta gamma di settori. L'inaugurazione della cucina sottolinea l'impegno della Società riguardo alla tecnologia alimentare e all'innovazione culinaria, plasmando positivamente il futuro del cibo con ingredienti di alta qualità per ogni occasione di consumo.

"A supporto dei produttori di alimenti e bevande di tutte le dimensioni, la nostra nuova cucina di prova è uno spazio in cui scienza, creatività e competenza nel settore si interconnettono", spiega Rob Whitney, vicepresidente marketing e innovazione Univar Solutions. "Guidati da un team di esperti tecnici nel settore alimentare e delle bevande, collaboriamo con i nostri clienti per sviluppare soluzioni per ingredienti pratiche e che soddisfino le esigenze dei consumatori di oggi. Che gli obiettivi di un'azienda riguardanti la formulazione siano la realizzazione di deliziosi prodotti alimentari a base vegetale o a etichetta pulita, lo sviluppo della prossima bevanda funzionale, l'arricchimento delle ricette con fibre o proteine o la riduzione di zuccheri o grassi, stiamo spingendo i confini della ricerca e dello sviluppo alimentare, un progetto alla volta".

La posizione centrale della Germania la rende un polo strategico per la logistica e la distribuzione in tutta Europa, il che è ideale per l'espansione delle aziende alimentari. Grazie all'accesso a una rete di distribuzione globale, a una profonda conoscenza del mercato e a solidi rapporti con i fornitori, Foodology by Univar Solutions consente ai produttori di alimenti e bevande di accelerare la crescita. Con una superficie di oltre 120 metri quadri (1.292 piedi quadri), la cucina alimentare comprende un panificio completamente attrezzato, uno showroom, un'area officina e uno spazio dedicato al laboratorio R&S per formulare prodotti per la panificazione, i latticini, i cibi preparati, la pasticceria, le proteine vegetali, le applicazioni a base di carne e molto altro.

"Guardiamo con fiducia all'opportunità di offrire questa nuova cucina all'interno del nostro Essen Solution Center per supportare sia il fiorente settore alimentare e delle bevande sia le applicazioni e le tendenze dei principi attivi che stiamo osservando nel settore", aggiunge Aaron Lee, vicepresidente globale salute e nutrizione Univar Solutions. "Oggi il mercato europeo offre grandi opportunità di innovazione, poiché la domanda dei consumatori di prodotti a etichetta pulita, proteine e alternative vegetali, nonché di prodotti alimentari realizzati con l'upcycling e sostenibili è in aumento. I clienti sono alla ricerca di applicazioni a valore aggiunto. Pur concentrandosi sulle esigenze immediate dei consumatori e su quelle a lungo termine del pianeta, questa cucina per lo sviluppo alimentare ci aiuterà a creare prodotti innovativi che siano non solo deliziosi ma anche sani, nutrienti e sostenibili".

Scopri come Foodology by Univar Solutions contribuisce a mantenere le comunità sane, nutrite, pulite e sicure.

