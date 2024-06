Univar Solutions, in selezionate regioni europee, distribuirà ingredienti funzionali per cibi e bevande targati Ingredion utilizzati dai produttori alimentari per sviluppare soluzioni nutrizionali innovative

La pluriennale partnership globale tra Univar Solutions e Ingredion porterà in alcuni mercati europei una gamma diversificata di ingredienti speciali che rispondono alla crescente domanda di prodotti più sani, più sostenibili e ricchi di sapore.

DOWNERS GROVE, Illinois e WESTCHESTER, Illinois, 13 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Univar Solutions, LLC ("Univar Solutions"), fornitore leader di soluzioni globali per gli utilizzatori di ingredienti e prodotti chimici speciali, e Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), fornitore globale di ingredienti speciali e leader nell'innovazione, oggi hanno annunciato una significativa espansione geografica della loro partnership distributiva in Germania, Italia e Svizzera per il mercato alimentare e delle bevande. Da oltre 30 anni questi storici partner strategici collaborano in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) per fornire ricchi portafogli alimentari nel settore degli amidi, delle proteine di origine vegetale e dei dolcificanti. Univar Solutions e PureCircle™ by Ingredion lavorano a stretto contatto anche nel settore dei modificatori di sapore della stevia e dei dolcificanti, che forniscono soluzioni per una netta riduzione dello zucchero nei produttori alimentari.

"Siamo davvero lieti di ampliare ulteriormente i rapporti con Ingredion, un partner fornitore che vanta un eccezionale portafoglio globale di ingredienti speciali per nutrizione, salute e benessere", ha affermato Nick Powell, vicepresidente senior e presidente della divisione Ingredienti e Specialità di Univar Solutions. "Univar Solutions e Ingredion sono due delle aziende più influenti e rispettate, rinomate per le loro soluzioni di ingredientistica innovative e ad alte prestazioni. Mentre puntiamo a plasmare positivamente il futuro del cibo, questa partnership pluriennale continuativa consolida l'impegno condiviso per la fornitura di ingredienti, servizi, qualità e innovazione eccezionali ai clienti di tutto il mondo. Apprezziamo la fiducia riposta da Ingredion nella nostra azienda e nel team dedicato di Foodology by Univar Solutions, in un contesto in cui sfruttiamo la nostra solida portata commerciale per sbloccare nuove aree di crescita a favore dei clienti di tutto il mondo".

I consumatori, sempre più attenti alla sostenibilità e alla salute in materia di alimentazione, richiedono prodotti non solo gustosi, ma anche caratterizzati da valore e caratteristiche nutrizionali, oltre che dalla sostenibilità delle fonti. I produttori di alimenti e bevande si impegnano in misura sempre maggiore per riuscire ad apportare benefici in termini nutrizionali, di salute e di benessere nelle proprie soluzioni. Insieme, Ingredion e Univar Solutions sono in grado di offrire ai produttori un portafoglio di ingredienti alimentari leader e innovativi che comprende amidi modificati, biologici e con etichetta pulita, proteine di origine vegetale e dolcificanti naturali a base di stevia. Gli ingredienti alimentari di Ingredion sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni, dai prodotti da forno e ai latticini fino ai cibi salati e alle bevande. Si tratta di innovazioni studiate per migliorare le performance dei prodotti e la loro attrattiva per i clienti, favorire la riduzione del contenuto di grassi e zuccheri, oltre a migliorarne la texture e la reddiditività. Unitamente a un'etichetta di semplice lettura da parte del consumatore, questo impegno porta al lancio sul mercato di prodotti d'eccellenza.

"Siamo entusiasti di ampliare la collaborazione con Univar Solutions nei principali mercati europei", è il commento di Michael O'Riordan, vicepresidente senior EMEA e per l'Asia-Pacifico delle soluzioni per la texture e la salute presso Ingredion. "Questa collaborazione rafforzata migliorerà l'accesso dei nostri clienti agli strumenti digitali e agli approfondimenti strategici per velocizzare la crescita, a riprova del nostro impegno per l'offerta di soluzioni innovative in termini di texture e salute. I nostri sforzi congiunti mirano ad aumentare la reciproca reattività e velocità di lancio sul mercato, per consentire ai clienti di adattarsi rapidamente alle tendenze dei consumatori grazie a soluzioni di ingredienti appropriate".

Dall'innovazione degli ingredienti speciali fino ai test delle ricette, i brand alimentari di ogni dimensione si affidano a Foodology by Univar Solutions come supporto per affrontare le sfide dello sviluppo prodotti. Esperti chef interni e scienziati del settore alimentare aggiornano e sviluppano formule per migliorare l'efficacia dei prodotti attraverso la rete mondiale di centri di soluzioni alimentari e cucine di prova dell'azienda. La collaborazione avverrà presso i Global Solutions Centers di Univar Solutions, inclusa la sede fiore all'occhiello di Essen, Germania. Questi centri per l'innovazione, a cui collaborano rinomati chimici, scienziati alimentari e specialisti dello sviluppo di applicazioni, aiutano i clienti a risolvere le sfide legate ai prodotti, a soddisfare le tendenze più recenti del mercato e a innalzare ulteriormente il livello dei prodotti.

Il link partnership di lunga data tra Univar Solutions e Ingredion include ulteriori informazioni sul miglioramento dell'esperienza alimentare dei consumatori di oggi.

Informazioni su IngredionIngredion Incorporated (NYSE: INGR), con sede nella periferia di Chicago, è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per ingredienti al servizio dei clienti in quasi 120 paesi. Con un fatturato netto annuo di circa 8 miliardi di dollari USA nel 2023, l'azienda trasforma cereali, frutta, verdura e altri prodotti di origine vegetale in soluzioni di ingredienti a valore aggiunto per il mercato alimentare, delle bevande, dell'alimentazione animale, della produzione di birra e dell'industria. Grazie ai centri di innovazione Ingredion Idea Labs® situati in tutto il mondo, e agli oltre 12.000 dipendenti, l'azienda crea insieme ai clienti e centra l'obiettivo prefissato: riunire insieme il potenziale delle persone, della natura e della tecnologia per migliorare la vita. Per ulteriori informazioni sull'azienda e restare aggiornati sulle ultime novità visitare il sito ingredion.com.

Informazioni su Univar SolutionsUnivar Solutions è un distributore leader a livello mondiale di prodotti chimici speciali e ingredienti che rappresenta un portafoglio d'eccellenza dei principali produttori internazionali. Con la flotta di trasporti privati e la forza tecnica di vendita più grandi del settore, un know-how logistico senza paragoni, un'approfondita conoscenza del mercato e delle normative, uno sviluppo di formulazioni e ricette e, infine, strumenti digitali all'avanguardia, l'azienda è ben posizionata per offrire soluzioni su misura e servizi a valore aggiunto a una vasta gamma di mercati, industrie e applicazioni. Mentre opera per l'obiettivo prefissato, cioè contribuire a mantenere le comunità sane, nutrite, pulite e sicure, Univar Solutions si impegna ad aiutare clienti e fornitori a innovare e concentrarsi sulla crescita, insieme. Per ulteriori informazioni visitare il sito univarsolutions.com.

Dichiarazioni e informazioni a carattere previsionaleQuesto comunicato contiene "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi della legge applicabile relative a elementi finanziari e operativi relativi all'attività della Società. Le dichiarazioni a carattere previsionale generalmente sono identificabili tramite termini come "crede", "si aspetta", "può", "farà", "dovrebbe", "potrebbe", "cerca", "intende", "pianifica", "stima", "anticipa" o altri termini comparabili. Tutte le dichiarazioni a carattere previsionale contenute in questo comunicato rientrano in questo linguaggio cautelativo.

Le dichiarazioni a carattere previsionale sono soggette a incertezze e rischi noti e sconosciuti, molti dei quali potrebbero risultare non controllabili dalla Società e che potrebbero comportare la mancata concretizzazione delle aspettative, o altrimenti influenzare nettamente e negativamente l'attività, lo stato finanziario, i risultati delle operazioni o i flussi di cassa della Società. Le dichiarazioni a carattere previsionale si basano su presupposti ritenuti ragionevoli dalla dirigenza, ma si avvisa il lettore che le informazioni a carattere previsionale presentate in questo comunicato stampa non rappresentano una garanzia di eventi o risultati futuri, e che gli eventi o i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quanto formulato o suggerito nelle informazioni a carattere previsionale contenute in questo comunicato. Per ulteriori informazioni sui fattori che potrebbero influire sulla Società consultare la relazione annuale più recente e altri rapporti finanziari della Società, incluse le informazioni riportate nella voce "Risk Factors" (Fattori di rischio). Qualsiasi dichiarazione a carattere previsionale rappresenta le opinioni della Società solo alla data di questo comunicato e non va considerata come rappresentativa delle opinioni della Società in qualsiasi data successiva; la Società non si assume alcun obbligo di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale, a accezione di quanto stabilito dalla legge.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2437560/Univar_Solutions_Tomato_Soup.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2437561/Univar_Solutions_Cream_Soup.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2437562/Univar_Solutions_Red_Soup.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2437563/Squash_Soup.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1849434/Foodology_Logo.jpg

