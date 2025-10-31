Univers lancia il primo laboratorio Global Impact AI Lab al mondo in collaborazione con AMD, Microsoft e NUS per accelerare l'innovazione aziendale in materia di IA e IoT

SINGAPORE, 31 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Univers, leader mondiale nel settore dell'IA per l'energia, ha annunciato il lancio del primo Global Impact AI Lab ("IAL") al mondo, in collaborazione con AMD, Microsoft e la National University of Singapore (NUS) e con il supporto dell'Infocomm Media Development Authority di Singapore.

IAL è progettato per accelerare l'innovazione dell'intelligenza artificiale e dell'IoT/Edge su scala aziendale grazie al suo programma di incubazione, riunendo tecnologie all'avanguardia, governance e competenze accademiche per fornire intelligence edge-to-cloud a una velocità e un impatto senza precedenti.

IAL raccoglie tecnologie all'avanguardia e competenze di settore per accelerare la trasformazione guidata dall'intelligenza artificiale nei settori dell'energia, delle infrastrutture, dei trasporti e della produzione.

La missione del laboratorio si concentra su tre vettori strategici di efficienza che insieme generano valore sistemico:

Il lancio è stato presieduto da Tan Kiat How, Ministro di Stato senior del Ministero dello sviluppo digitale e dell'informazione durante l'evento One Univers del 28 ottobre, sottolineando l'impegno di Singapore nel promuovere una stretta collaborazione pubblico-privato per far progredire l'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale.

Michael Ding, direttore esecutivo globale di Univers, ha aggiunto: "L'IA e l'IoT raggiungono il loro pieno potenziale quando sono alimentati da solide partnership. IAL unisce le principali competenze del settore e del mondo accademico per trasformare l'innovazione in vantaggio aziendale."

In un contesto aziendale in cui la sola adozione del digitale non è più sufficiente, IAL sfrutta la profonda collaborazione con i suoi partner per sviluppare soluzioni alle sfide aziendali concrete, trasformando i concetti di IA e IoT in soluzioni scalabili e concrete in ambito commerciale. Grazie a questo esclusivo approccio ecosistemico, le aziende possono ottenere processi decisionali più rapidi, agilità operativa e un vantaggio competitivo sostenibile.

Univers è stata recentemente inclusa come leader nell'ultimo rapporto Gartner, Inc. Magic Quadrant per le piattaforme IoT industriali globali, rispecchiando forti capacità di esecuzione e una chiara visione strategica, ed è stata elogiata per la sua forza nelle partnership strategiche che uniscono una profonda competenza nel settore e tecnologie avanzate.

Ciò è dimostrato dal valore apportato da ogni partner di IAL:

"AMD sta collaborando con Univers a IAL per accelerare l'innovazione e mostrare i vantaggi dell'elaborazione eterogenea per alimentare l'intelligenza artificiale all'avanguardia e consentire alle aziende di operare in modo più intelligente, veloce e sicuro su larga scala", ha affermato Yousef Khalilollahi, Vicepresidente aziendale e direttore generale dell'Embedded Business Group.

"Questa collaborazione accelera la trasformazione digitale aziendale portando soluzioni intelligenti basate sull'intelligenza artificiale dal concetto all'impatto nel mondo reale", ha affermato Saj Kumar, Regional Business Leader – Manufacturing, Microsoft.

"Questa collaborazione riflette l'impegno di NUS nel creare solide partnership tra industria e mondo accademico che preparino i nostri studenti a prosperare nell'era dell'intelligenza artificiale. Attraverso il Global Impact AI Lab, i nostri studenti potranno accedere a esperienza pratica, tutoraggio e opportunità di applicare quanto appreso per affrontare le sfide del mondo reale, contribuendo a plasmare la prossima generazione di talenti pronti per l'intelligenza artificiale." ha affermato il professor Bernard Tan, vicerettore senior (per la formazione universitaria) della National University of Singapore.

Le aziende che vogliono differenziarsi nei mercati in rapida evoluzione devono sfruttare i motori dell'innovazione basati sulle partnership. Il Global Impact AI Lab fornisce esattamente questo: accelerare i concetti trasformandoli in soluzioni scalabili e operative.

