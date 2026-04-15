Uno dei principali fornitori di servizi di telefonia cloud in Europa, negli Stati Uniti e in America Latina è ora disponibile in italiano

LONDRA, 15 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Zadarma, un fornitore internazionale di servizi VoIP con oltre 2,5 milioni di utenti in tutto il mondo, ha annunciato che la sua piattaforma è ora completamente disponibile in lingua italiana. Si tratta di una tappa fondamentale per l'azienda, colmando la distanza tra gli utenti di lingua italiana e i servizi offerti da Zadarma. L'italiano diventa la nona lingua disponibile sulla piattaforma.

Il sito web, l'interfaccia utente e tutti i servizi sono stati integralmente tradotti; il servizio di assistenza tecnica e clienti è ora disponibile in lingua italiana 24/7.

Questo importante aggiornamento della piattaforma va ad aggiungersi a una delle recenti novità chiave di Zadarma: l'agente vocale basato sull'intelligenza artificiale. L'agente è in grado di gestire le chiamate, alleggerire il carico di lavoro del team, rispondere alle domande più frequenti dei clienti e trasferire le chiamate agli operatori umani quando necessario. Funziona sulla base di regole predefinite e della base di conoscenza dell'azienda per fornire risposte accurate e in linea con lo stile comunicativo dell'azienda. L'agente vocale basato sull'intelligenza artificiale è ora disponibile in italiano, oltre che in altre 22 lingue.

Tra gli altri recenti sviluppi di Zadarma figurano:

Questi aggiornamenti e i nuovi servizi dimostrano l'impegno di Zadarma nel soddisfare l'evoluzione delle esigenze di comunicazione dei propri clienti. Con l'ampliamento del proprio portafoglio di servizi, l'azienda continua a impegnarsi a fornire servizi nella lingua madre degli utenti, eliminando la necessità di ricorrere a lingue straniere.

Informazioni su Zadarma

Fondata nel 2006, Zadarma è diventata uno dei principali fornitori mondiali di servizi VoIP. L'azienda offre un'ampia gamma di servizi, tra cui numeri di telefono virtuali in oltre 110 paesi, chiamate VoIP internazionali, Centralino Cloud, agente vocale basato su IA, il CRM Teamsale e integrazioni con le principali piattaforme CRM e di intelligenza artificiale. Con sei data center dislocati su tre continenti, Zadarma garantisce servizi di comunicazione rapidi e affidabili a una clientela globale.

Contatto per i media: Iryna Kadiievska, specialista PR e marketing, ik@zadarma.com

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