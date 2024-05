URBAN Photo Awards 2024: Celebrazione di 15 anni di eccellenza nella fotografia urbana

Partecipa ora per la possibilità di vincere 40.000 euro in premi

TRIESTE, Italia, 29 maggio 2024/PRNewswire/ -- Nel suo 15° anniversario, l'URBAN Photo Awards invita fotografi di tutto il mondo a competere per 40.000 euro in premi e riconoscimenti a livello mondiale. Le candidature devono essere presentate entro il 16 giugno 2024 e saranno esposte in una prestigiosa mostra al festival Trieste Photo Days.

Una Giuria Prestigiosa

La giuria 2024, guidata da Harry Gruyaert, celebre per la sua straordinaria fotografia urbana, e comprendente i rinomati giudici Adam Pretty e Paul Gadd, prosegue la tradizione stabilita da giurati iconici come Martin Parr, Nino Migliori, Susan Meiselas, Alex Webb, Paolo Pellegrin, Alec Soth e Bruce Gilden.

Un trofeo unico realizzato da un artista della Biennale di Venezia

I vincitori riceveranno trofei esclusivi, magistralmente realizzati da Giorgio Celiberti, illustre artista conosciuto per i suoi contributi alla Biennale di Venezia. Questi trofei non solo sostengono gli elevati standard del concorso, ma celebrano anche l'eccezionale artigianato italiano, aggiungendo un livello di prestigio ai riconoscimenti.

Perché partecipare agli URBAN Photo Awards?

Iscriversi agli URBAN Photo Awards offre l'opportunità di vincere premi significativi e ottenere riconoscimento internazionale. Questo permette a fotografi emergenti e a affermati di ampliare notevolmente la loro visibilità globale. I vincitori, oltre a dividere un importante montepremi, guadagneranno grande visibilità esponendo i loro lavori in uno dei più prestigiosi festival di fotografia d'Europa, avanzando così nelle loro carriere professionali.

Categorie progettate per diversi talenti fotografici

Il concorso presenta un'ampia gamma di categorie adatte a ogni fotografo, tra cui Foto singole, Progetti e Portfolio, Libri, Zine e il Premio della Stampa. L'URBAN Photo Arena si rivolge specificamente ai fotografi emergenti di età inferiore ai 35 anni, promuovendo una partecipazione diversificata attraverso vari stili fotografici.

Partecipa ai prestigiosi URBAN Photo Awards

Cogli l'opportunità di partecipare a un importante concorso fotografico internazionale. Invia i tuoi scatti urbani più interessanti e unisciti a una vivace comunità di fotografi di tutto il mondo. Migliora il tuo portfolio professionale e competi per aggiudicarti premi prestigiosi.

Invia le tue fotografie entro la scadenza del concorso, il 16 giugno 2024, su https://www.urbanphotoawards.com.

Contact Information:dotART - Cultural Association+39 040 372 0617info@urbanphotoawards.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2422773/URBAN_Photo_Awards_2024.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/urban-photo-awards-2024-celebrazione-di-15-anni-di-eccellenza-nella-fotografia-urbana-302156273.html