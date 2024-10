Validation Cloud si assicura un investimento principale di 10 milioni di dollari da True Global Ventures per adeguare l'IA per Web3

ZUG, Svizzera, 23 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Validation Cloud, azienda leader nel settore dei dati Web3 e dell'IA, ha selezionato True Global Ventures come suo investitore principale, con un contributo di 10 milioni di dollari. L'azienda prevede di utilizzare i fondi per espandere il suo prodotto di intelligenza artificiale, offrendo un accesso fluido ai dati Web3 e consentendo esperienze utente senza pari agli ecosistemi e alle applicazioni di rete.

"Web3 ha bisogno di un accesso senza problemi ai dati per raggiungere un miliardo di utenti; Validation Cloud sta risolvendo questo ostacolo critico per l'adozione grazie a innovazioni tecnologiche nella sua piattaforma principale insieme all'intelligenza artificiale. Abbiamo visto servizi di staking e API di nodi, ma mai in combinazione con l'intelligenza artificiale. Questo è ciò che ci entusiasma di più dell'offerta di prodotti dati di Validation Cloud per le aziende di infrastrutture Web3", ha affermato Beatrice Lion, CEO e General Partner di True Global Ventures.

La piattaforma di prodotti dell'azienda comprende tre componenti: staking, API dei nodi, dati e IA. Per quanto riguarda lo staking, Validation Cloud ha superato il valore di 1 miliardo di dollari di asset in staking, con una crescita del 400% su base annua. Inoltre, la sua Node API registra costantemente le migliori prestazioni globali, misurate da CompareNodes. Tra i clienti di Validation Cloud figurano Chainlink, Aptos, Consensys, Stellar e Hedera.

In particolare, la sua piattaforma di intelligenza artificiale semplifica e accelera l'esplorazione dei dati on-chain. Comprimendo i tempi di navigazione da ore a secondi, la piattaforma di Validation Cloud favorisce un maggiore coinvolgimento, con la conseguente creazione di una base di utenti più ampia e attiva. Questa innovazione rappresenta uno sviluppo decisivo nel rendere i dati blockchain più accessibili.

"Siamo entusiasti di collaborare con True Global Ventures vista la sua portata commerciale globale, l'attenzione all'intersezione tra Web3 e IA e il suo portafoglio sinergico. TGV presenta un profondo legame con la nostra missione e un valore aggiunto eccezionale che va oltre il suo capitale", ha affermato Alex Nwaka, co-fondatore di Validation Cloud.

Validation Cloud è una delle aziende in più rapida crescita nel settore del Web3. Questo round di finanziamento segue la raccolta fondi della società avvenuta nel febbraio 2024, guidata da Cadenza Ventures con sede a San Francisco, con la partecipazione di Blockwall, Bloccelerate, Side Door Ventures, GS Futures, AP Capital, Blockchain Founders Fund e Metamatic.

Informazioni su Validation Cloud

Validation Cloud è un'azienda di dati e intelligenza artificiale Web3 con prodotti leader del settore in termini di staking, nodi e Data-as-a-Service. Validation Cloud è la scelta di riferimento delle principali reti, applicazioni e aziende in ambito Web3 che richiedono massime prestazioni, scalabilità e conformità SOC 2 Tipo 2.

Ulteriori informazioni sono disponibili su Validationcloud.io | LinkedIn | X | Podcast

Per richieste di informazioni da parte degli investitori, contattare: contact@validationcloud.io

Informazioni su True Global Ventures, TGV

Il fondo TGV 4 Plus investe in aziende basate sull'intelligenza artificiale e sulla blockchain a livello globale. TGV sostiene imprenditori lungimiranti in settori quali l'IA, l'intrattenimento, le infrastrutture tecnologiche e i servizi finanziari nelle fasi iniziali e oltre la Serie B.

