Vantage Australia celebra 15 anni di innovazione commerciale con un video rivoluzionario dedicato a questo anniversario

SYDNEY, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Per celebrare 15 anni di eccellenza, il leader dei broker multi-asset Vantage Markets (o "Vantage") ha lanciato il video dal titolo "The Ultimate Trading Machine*" (Il meglio delle macchine di trading), un omaggio a 15 anni di innovazione, precisione e all'instancabile ricerca di potenziamento dei trader a livello globale. Il video riassume il percorso di Vantage e riflette lo spirito audace e ambizioso del marchio.

"Nella ricerca dell'eccellenza, precisione e velocità sono tutto", afferma il video. Da 15 anni Vantage è all'avanguardia nell'innovazione e si evolve a ciclo continuo per rispondere alle esigenze dei trader. Questo include il lancio di strumenti come l'app mobile proprietaria e l'integrazione con TradingView. Nell'ultima valutazione condotta da Investing.com, Vantage è emersa al primo posto in diversi parametri chiave, tra cui leva finanziaria, valore e stabilità dello spread, nessuna percentuale di slippage, profondità del mercato e competitività dello swap, condotta durante uno dei periodi più volatili: le elezioni statunitensi. Vantage stabilisce costantemente nuovi standard consolidando la posizione di leader mondiale nel trading online.

Fin dalla sua fondazione, Vantage ha ottenuto licenze nel Regno Unito, in Australia, in Sudafrica, nelle Isole Cayman e a Vanuatu, affermandosi nel settore come nome affidabile e regolamentato. Nel corso degli anni, Vantage si è impegnata per essere un marchio modello per i trader, stringendo partnership con stimate organizzazioni del calibro di NEOM McLaren Extreme E, UNESCO e UNHCR, assicurando così di contribuire in modo positivo anche per la società.

Jack Kelly, responsabile vendite di Vantage Australia, ha affermato: "Festeggiare 15 anni di Vantage non significa solo guardare ai nostri successi, ma anche riconoscere l'ambizione collettiva e la dedizione dei nostri trader e del team. Questo video rappresenta una pietra miliare e riassume il percorso compiuto verso la definizione di nuovi standard nell'innovazione commerciale e nell'esperienza cliente. Mentre continuiamo a oltrepassare i limiti del possibile, continuiamo a impegnarci per fornire ai trader gli strumenti e il supporto necessari per prosperare in un mercato in rapida evoluzione".

Vantage prosegue nel proprio viaggio con l'obiettivo di stabilire nuovi standard di settore, offrire funzionalità all'avanguardia e consentire ai trader di avere successo.

Invitiamo il lettore a vivere il viaggio di Vantage, lungo 15 anni, e a guardare "The Ultimate Trading Machine" in azione a questo link.

Maggiori informazioni sul 15° anniversario di Vantage a questo link.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker multi-asset che offre ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per il trading dei prodotti Forex e dei Contratti per Differenza (CFD) su materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Con oltre 15 anni di esperienza di mercato, Vantage trascende il ruolo di broker e propone un ecosistema affidabile per il trading, come la pluripremiata app di trading mobile e una piattaforma di trading intuitiva che consente ai clienti di cogliere le opportunità del settore. Scaricare l'app Vantage dall'App Store o da Google Play.

Il trading più intelligente è @vantage

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566) ("Vantage") ha sede in 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australia, 2000 ed è autorizzata e regolamentata dall'Australian Securities & Investments Commission (ASIC) AFSL n. 428901.Il trading di derivati comporta rischi significativi. Non è adatto a tutti gli investitori e se si è un cliente professionale si potrebbe perdere molto di più dell'investimento iniziale. Acquistando i nostri prodotti derivati non si ha alcun diritto, obbligo o pretesa sulle attività finanziarie sottostanti. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e le normative fiscali sono soggette a modifiche. Le informazioni contenute in questo sito web sono di natura generale e non tengono conto degli obiettivi personali, della situazione finanziaria o delle esigenze dell'utente. Di conseguenza, prima di agire in base ai consigli, occorre valutare se questi sono adatti alla propria situazione, tenendo conto dei propri obiettivi, della particolare situazione finanziaria e delle specifiche esigenze. Suggeriamo vivamente di chiedere, se necessario, una consulenza indipendente. Prima di prendere qualsiasi decisione di trading occorre valutare se il lettore fa parte del nostro mercato di riferimento esaminando la nostra Determinazione del mercato di riferimento (TMD), leggendo la nostra Dichiarazione di divulgazione del prodotto (PDS) e altri documenti legali per assicurarsi di comprendere appieno i rischi. Suggeriamo vivamente di chiedere, se necessario, una consulenza indipendente. * "The Ultimate Trading Machine" è un termine di marketing e non implica la garanzia delle performance.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Tj6BCemLANYLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/vantage-australia-celebra-15-anni-di-innovazione-commerciale-con-un-video-rivoluzionario-dedicato-a-questo-anniversario-302306669.html