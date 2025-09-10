Vantage celebra una forte presenza al Cripto Latin Fest 2025 di Medellín

PORT VILA, Vanuatu, 10 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ha partecipato con orgoglio come sponsor all'ottava edizione del Cripto Latin Fest, uno dei più grandi raduni della regione per appassionati di criptovalute e professionisti del settore, tenutosi il 21 e 22 agosto presso l'Auditorium del Giardino Botanico Joaquín Antonio Uribe di Medellín.

L'evento è iniziato con un esclusivo cocktail di apertura il 20 agosto, sponsorizzato da Vantage, che ha offerto l'ambiente ideale per fare networking e rafforzare i legami con i colleghi del settore e i partecipanti all'evento.

Durante il festival di due giorni, Vantage ha ribadito il proprio impegno nei confronti dell'innovazione e della formazione nel settore del trading. Rodrigo Martínez, responsabile dello sviluppo aziendale, ha tenuto un discorso di apertura dal titolo "Smart Crypto Copy Trading Within Everyone's Reach" e ha partecipato alla tavola rotonda "Trading in Times of Uncertainty". Inoltre, Andrés Cardona, Business Developer, ha guidato un workshop, "From Volatility to Opportunity: Why a Broker is Your Best Ally for Crypto CFD Trading", durante il quale ha condiviso le sue prospettive su come i broker possono supportare i clienti nella gestione della volatilità del mercato.

Con quasi 6.000 partecipanti, l'evento ha rappresentato per Vantage una potente piattaforma per interagire con la più ampia comunità crypto e affermare la propria presenza globale. Vantage è stata inoltre insignita del premio Fastest-Growing Broker in LATAM 2025 per il broker in più rapida crescita in America Latina, a dimostrazione della sua crescita e visibilità nel settore.

"Il Cripto Latin Fest ci ha offerto un'incredibile opportunità di interagire direttamente con la comunità delle criptovalute", ha affermato Marc Despallieres, CEO di Vantage Markets. "Vincere il premio come broker a più rapida crescita in America Latina 2025 è un traguardo di cui siamo orgogliosi e che riflette il nostro impegno nel fornire innovazione, fiducia e valore ai nostri clienti."

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di contratti per differenza (CFD) multi-asset che offre ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per il trading di questi prodotti – forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a oltre 15 anni di esperienza del mercato, Vantage trascende il ruolo di broker offrendo una piattaforma di trading affidabile, una pluripremiata app di trading e una piattaforma dedicata e intuitiva che offre ai clienti accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZA SUL RISCHIO: i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Liberatoria: Vantage Global Limited è regolamentata dalla VFSC. I clienti sono tenuti a garantire che l'accesso ai servizi Vantage sia consentito nella loro giurisdizione prima di interagire con la piattaforma. Questo articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce né consulenza finanziaria o un'offerta né sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio del lettore.

