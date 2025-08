Vantage riceve il premio "Best Regulated Trading Platform" in occasione del Wealth Expo Ecuador 2025

PORT VILA, Vanuatu, 4 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ha festeggiato con orgoglio il successo ottenuto al suo debutto al Wealth Expo Ecuador 2025, tenutosi il 19 luglio presso il Quorum Convention Center di Quito. In qualità di sponsor principale dell'evento, Vantage ha esposto la propria attività ed è stata insignita del premio come migliore piattaforma di trading regolamentata dalla Wealth Expo Ecuador 2025*, ribadendo in tal modo il proprio impegno nei confronti degli standard commerciali globali e del servizio clienti.

L'evento ha riunito centinaia di trader, investitori e professionisti del settore fintech da tutta la regione, offrendo una piattaforma per la condivisione di conoscenze e possibilità di networking nel settore. La sera prima dell'expo, Vantage ha organizzato un esclusivo cocktail di benvenuto, durante il quale clienti, partner e stakeholder si sono riuniti per una serata di scambi informali, volti allo sviluppo di solide relazioni all'interno dell'ecosistema finanziario dell'Ecuador.

Vantage ha animato l'evento con un'attivazione interattiva nello stand che ha attirato un flusso continuo di visitatori. Il pezzo forte: una macchina per lotteria ad aria piena di biglietti svolazzanti. I partecipanti hanno intrapreso una sfida contro il tempo per accaparrarsi i biglietti vincenti. Oltre 150 partecipanti hanno portato a casa kit di merchandising Vantage in edizione limitata, mentre tre fortunati vincitori si sono aggiudicati i biglietti d'oro validi per un esclusivo corso di cocktail, ognuno dei quali può invitare un ospite a propria scelta.

Rodrigo Martínez, responsabile del team di sviluppo aziendale, ha tenuto un discorso di apertura avvincente dal titolo "Vantage: Smart Copy Trading Within Everyone's Reach." Il suo intervento ha evidenziato i vantaggi della tecnologia del copy trading e il modo in cui Vantage rende le strategie avanzate accessibili a tutti.

In un workshop dedicato, Juan Manuel Gonzalez, analista di mercato per la crescita delle relazioni con i clienti, ha guidato una sessione sulla gestione emotiva e sullo psicotrading, offrendo ai partecipanti spunti pratici per gestire le sfide psicologiche e prendere decisioni sotto pressione.

Juan Flores, direttore senior per lo sviluppo commerciale, ha partecipato a un dibattito dal titolo: "How Is the World of Trading Changing? New Opportunities for Today's Investor." Durante il dibattito ha condiviso le prospettive degli esperti sui trend di trading in evoluzione, sulle aspettative dei clienti e su come Vantage aiuta gli investitori a restare al passo con i cambiamenti.

Wealth Expo Ecuador si è rivelata una piattaforma di grande impatto per Vantage, che ha potuto entrare in contatto con una comunità di trader in crescita, presentare l'innovazione dei prodotti e sottolineare il proprio impegno nei confronti del panorama finanziario in continua evoluzione.

"Vincere il premio come migliore piattaforma di trading regolamentata al Wealth Expo Ecuador 2025 è un riconoscimento importante per i nostri sforzi volti a promuovere la fiducia, la sicurezza e l'innovazione dei clienti a livello globale", ha affermato Marc Despallieres, CEO di Vantage Markets. "Continuiamo a concentrarci nel fornire ai trader strumenti, formazione e trasparenza per supportare decisioni di trading informate."

Grazie allo slancio ottenuto con Wealth Expo Ecuador 2025, Vantage continua ad aumentare la notorietà del marchio, supportando iniziative di educazione finanziaria e interagendo con la comunità di trading ove consentito.

* Questo premio non implica l'approvazione normativa locale in Ecuador.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di CFD multi-asset che offre ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per il trading di contratti per differenza (CFD), tra cui forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a oltre 15 anni di esperienza del mercato, Vantage trascende il ruolo di broker e offre una piattaforma di trading affidabile, una pluripremiata app di trading mobile e una piattaforma di trading intuitiva che offre ai clienti accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZE SUL RISCHIO: i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Liberatoria: questo articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, offerta o sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio e pericolo del lettore.

