Veeva annuncia il primo cliente e il rilascio generale a partire da aprile 2024 di Vault CRM, la nuova generazione di CRM per il settore Life Science

Importanti miglioramenti del prodotto e l'acquisizione di clienti sono la dimostrazione dei progressi verso il futuro del CRM per il settore life science

BARCELLONA, Spagna, 29 agosto 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha annunciato oggi due importanti traguardi per l'evoluzione di Vault CRM, la nuova generazione di CRM per il settore life science: la prima novità è che Vault CRM ha il suo primo cliente, una realtà innovativa nel settore della biotecnologia oncologica; l'early adopter prevede di iniziare a lavorare con il proprio team field medical nel quarto trimestre del 2023. Inoltre, Veeva ha annunciato che per aprile 2024 è previsto il rilascio generale di Vault CRM.

"Il team prodotto di Veeva ha compiuto notevoli progressi da quando abbiamo annunciato Vault CRM, meno di un anno fa", ha dichiarato Tom Schwenger, presidente e COO di Veeva. "Grazie all'impegno dedicato all'eccellenza del prodotto, all'innovazione e al successo dei clienti, Vault CRM avrà il suo primo cliente attivo nel quarto trimestre del 2023, una pietra miliare per quanto riguarda il futuro del CRM per il settore."

Basato sulla piattaforma Vault di Veeva per le esigenze specifiche del settore life science, Vault CRM includerà tutte le funzionalità di Veeva CRM, leader di mercato, e nuove capacità omnicanali. Vault CRM Service Center - incluso in Vault CRM senza alcun costo aggiuntivo - fornisce nuove funzionalità di call center che i rappresentanti commerciali interni e ibridi possono utilizzare per favorire l'engagement incentrato sul servizio, necessario per le più complesse terapie odierne.

Il lancio di Vault CRM è previsto per aprile 2024 e sarà venduto come prodotto di riferimento per tutti i nuovi clienti. L'attuale soluzione Veeva CRM costruita sulla piattaforma Salesforce entrerà in stability mode dopo la release funzionale finale nel dicembre 2023 per ridurre al minimo i cambiamenti e fornire un fluido percorso di migrazione verso Vault CRM per i clienti Veeva CRM esistenti. Durante lo stability mode, le release di Veeva CRM includeranno la correzione di difetti significativi, compliance, compatibilità con la piattaforma e aggiornamenti di sicurezza. Veeva CRM sarà supportato fino a settembre 2030.

Informazioni su Veeva SystemsVeeva Systems Inc. è un'azienda leader nello sviluppo di soluzioni aziendali in cloud per l'industria globale life science. Puntando sull'innovazione, l'eccellenza del prodotto e il successo del cliente, Veeva vanta più di 1.000 clienti, che vanno dalle più grandi aziende farmaceutiche del mondo fino alle biotecnologie emergenti. Come società di pubblica utilità, Veeva cerca di equilibrare gli interessi di tutte le parti coinvolte, inclusi clienti, dipendenti, azionisti e i settori serviti. Per maggiori informazioni visita il sito veeva.com/eu/it.

Dichiarazioni previsionali di VeevaQuesto comunicato contiene dichiarazioni previsionali riguardanti i prodotti e i servizi Veeva e i risultati o i benefici previsti derivanti dall'uso dei nostri prodotti e servizi, inclusi alcune delle nostre nuove soluzioni e applicationi che sono ancora in fase di sviluppo o non disponibili sul mercato. Tali affermazioni si basano sulle nostre attuali aspettative. I risultati effettivi, data di rilascio, e ogni futuro evento relativo a questi prodotti e servizi potrebbero differire sostanzialmente da quelli anticipativi o forniti in questo comunicato e Veeva non ha obbligo di aggiornare tali dichiarazioni. Esistono numerosi rischi che possono compromettere i risultati, inclusi i rischi e le incertezze illustrati nel nostro documento sul modulo 10-Q per il periodo terminato il 30 aprile 2023, disponibile qui (un riepilogo dei rischi che possono incidere sulla nostra attività è disponibile a pagina 37 e 39) e nei nostri successivi documenti SEC, accessibili all'indirizzo sec.gov.

