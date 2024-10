Verra Mobility espande i programmi di pagamento elettronico dei pedaggi con due società di autonoleggio in Italia

Offre un'esperienza di viaggio più rapida e conveniente ai turisti che noleggiano veicoli e percorrono gli oltre 4.600 km di strade a pedaggio in Italia.

MESA, Ariz., 17 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Verra Mobility Corporation (NASDAQ: VRRM), fornitore leader di soluzioni tecnologiche per la mobilità intelligente, ha annunciato oggi di aver ampliato i programmi di pagamento elettronico del pedaggio con due società di autonoleggio globali, rendendo disponibile l'acquisto del servizio di pedaggio automatizzato in altri punti di noleggio in tutta Italia. L'espansione apre la strada a un'adozione più diffusa da parte dei consumatori dei servizi lanciati per i clienti dell'autonoleggio all'inizio di quest'anno che servono oltre il 25% del mercato italiano delle auto a noleggio, con una flotta complessiva stimata di 50.000 veicoli.

La soluzione proprietaria di Verra Mobility consente ai noleggiatori di pagare il pedaggio in modo più sicuro, più veloce e senza interruzioni. I noleggiatori che scelgono il servizio di pedaggio opzionale utilizzano un dispositivo di pedaggio elettronico installato, associato al loro contratto di noleggio specifico, e pagano una semplice tariffa giornaliera che comprende i costi di tutti i pedaggi che potrebbero affrontare durante il viaggio. La soluzione consente l'accesso al 100% della rete di pedaggio in Italia in virtù della partnership strategica con Telepass. Grazie all'abilitazione del pedaggio elettronico, i noleggiatori possono utilizzare "corsie preferenziali" dove i pedaggi vengono addebitati elettronicamente, creando un'esperienza priva di barriere.

L'Italia ha una delle reti stradali a pedaggio più estese d'Europa, con oltre 4.600 chilometri di autostrade a pedaggio, ed è una delle principali destinazioni turistiche del mondo, con molto traffico soprattutto durante l'alta stagione. L'Italia accoglie più di 134 milioni di turisti all'anno, con una conseguente impennata nell'utilizzo di veicoli a noleggio a breve termine. In media, ogni anno, le autostrade a pedaggio italiano vengono percorse da 137.000 veicoli a noleggio, con picchi di 164.000.

"Quando si noleggia un veicolo, dover attendere in coda e pagare manualmente il pedaggio con la carta di credito può essere frustrante, richiedere tempo e causare congestioni del traffico", ha dichiarato Tsjerk-Friso Roelfzema, Seniro Vice President e General Manager di Verra Mobility in Europa. "L'enorme quantità di autostrade a pedaggio e il numero di turisti in Italia dimostrano la necessità di disporre di un programma di pedaggio efficiente e automatico. Siamo orgogliosi di collaborare con due delle maggiori società di autonoleggio in Europa e di attivare questo servizio per i loro clienti. Insieme abbiamo lanciato con successo programmi che consentono un pedaggio facile e accessibile per turisti e noleggiatori locali".

Nel 2023, Verra Mobility ha annunciato la sua partnership con Telepass, leader italiano della mobilità integrata, per consentire una copertura più estesa del pagamento del pedaggio per i noleggi a breve termine. La partnership con Telepass ha permesso a Verra Mobility di lanciare la propria soluzione di pedaggio in Italia. Oggi Verra Mobility offre programmi di pedaggio in Irlanda, Spagna e Italia, con la possibilità di attivare il servizio in Portogallo e Francia.

"Telepass si impegna a rendere gli spostamenti in auto più facili, sicuri e fluidi in tutta Italia, coprendo il 100% del territorio nazionale", ha dichiarato Paolo Malerba, Chief Business Sales Officer di Telepass. "Verra Mobility è il partner ideale per il raggiungimento del nostro obiettivo e questa collaborazione sembra molto promettente per l'agevolazione dei viaggi in Italia e non solo".

Da oltre 15 anni Verra Mobility fornisce soluzioni di gestione dei pedaggi pensate specificamente per i proprietari di flotte, gli operatori, i gestori e i locatori, in modo da ottimizzare i costi e consentire un trasporto senza interruzioni ai veicoli che accedono a un maggior numero di strade a pedaggio. I servizi di gestione dei pedaggi di Verra Mobility effettuano automaticamente oltre 300 milioni di transazioni di pagamenti di pedaggi e di infrazioni all'anno per più di sette milioni di veicoli in tutto il mondo, proteggendo al contempo i proprietari dei veicoli da costose multe per pedaggi e attività amministrative banali. La tecnologia software proprietaria di Verra Mobility consente di abbinare i pedaggi a un veicolo e a un conducente specifici, in modo che i pedaggi possano essere fatturati e riscossi in modo accurato e affidabile per conto dei nostri clienti o direttamente dagli stessi.

Informazioni su Verra MobilityVerra Mobility Corporation (NASDAQ: VRRM) è un fornitore leader di soluzioni tecnologiche per la mobilità intelligente che rendono il trasporto più sicuro, più intelligente e più connesso. L'azienda si colloca al centro dell'ecosistema della mobilità, riunendo veicoli, hardware, software, dati e persone per consentire soluzioni sicure ed efficienti per i clienti di tutto il mondo. I sistemi di sicurezza dei trasporti e le soluzioni di gestione dei parcheggi di Verra Mobility proteggono vite umane, migliorano la mobilità urbana e autostradale e sostengono comunità più sane. L'azienda risolve anche i complessi problemi di pagamento, utilizzo e conformità per i proprietari di flotte e le società di autonoleggio. Verra Mobility, che ha sede in Arizona, opera in Nord America, Europa, Asia e Australia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.verramobility.com.

