Wacom arricchisce la serie MovinkPad con l'integrazione di ibisPaint X e un abbonamento Prime di 180 giorni

L'ultimo aggiornamento Android per la serie Wacom MovinkPad migliora i flussi di lavoro creativi collegando ibisPaint X, Wacom Canvas e Wacom Shelf e introducendo un abbonamento Prime gratuito di 180 giorni a ibisPaint.

TOKYO, 17 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Wacom ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento Android per la serie Wacom MovinkPad che introduce ibisPaint X come app preinstallata, rafforzando l'integrazione tra Wacom Canvas, Wacom Shelf e ibisPaint X, una delle piattaforme di illustrazione più popolari al mondo, consentendo ai creativi di passare con fluidità dallo schizzo all'editing e alla gestione delle proprie creazioni.

La serie MovinkPad di Wacom porta avanti la visione dell'azienda relativa a tablet creativi e completi per disegnare ovunque. La serie include Wacom MovinkPad 11, introdotto a metà del 2025, e Wacom MovinkPad Pro 14, lanciato a ottobre. Questi display interattivi autonomi combinano la tecnologia della penna di firma Wacom con un ambiente Android integrato per offrire un'esperienza di disegno completa e senza PC.

Su entrambi i dispositivi, gli utenti saranno in grado di aprire gli schizzi creati con Wacom Canvas direttamente in ibisPaint X o di visualizzare i file di progetto di ibisPaint X all'interno di Wacom Shelf. Oltre a JPG, HEIC, PNG, CLIP, BMP, WEBP e TIFF, ora Wacom Shelf supporta anche IPV, il formato nativo di ibisPaint X, che consente agli utenti di sfogliare e organizzare le proprie creazioni in modo più intuitivo. Questi miglioramenti riflettono l'ottimizzazione di Wacom Canvas e Wacom Shelf per ibisPaint X, progettata per rendere i flussi di lavoro creativi ancora più fluidi.

Con oltre 500 milioni di download in tutto il mondo, ibisPaint X è una delle app di arte digitale più conosciute a livello globale.

ibisPaint X verrà integrata con l'ultimo aggiornamento Android su Wacom MovinkPad 11, mentre gli utenti di MovinkPad Pro 14 potranno aggiornare ibisPaint X, Wacom Canvas e Wacom Shelf tramite Google Play.

"Con l'integrazione di ibisPaint X, la serie Wacom MovinkPad si amplia per rendere possibili esperienze ancora più varie," ha dichiarato Koji Yano, vice presidente senior della divisione Creative Experience di Wacom. "Collegando l'ecosistema creativo di Wacom con le dinamiche comunità artistiche di tutto il mondo, crediamo di poter offrire nuove opportunità e possibilità di espressione creativa a un numero più elevato di persone."

L'aggiornamento introduce anche un abbonamento Prime gratuito di 180 giorni a ibisPaint per tutti gli utenti Wacom MovinkPad (nuovi ed esistenti), offrendo loro l'accesso all'intera gamma di funzionalità Prime disponibili tramite ibisPaint X. L'abbonamento Prime consente di eliminare gli annunci pubblicitari, di aumentare lo spazio di archiviazione cloud a 20 GB, di accedere a strumenti vettoriali e a materiali Prime esclusivi e di applicare le Carte Canvas, i Prim Font e i filtri avanzati, come la curva di tonalità e la mappa di gradazione, consentendo agli utenti di esplorare fin da subito ogni dettaglio di ibisPaint X.

Con ibisPaint ora disponibile nella serie Wacom MovinkPad, gli utenti possono godere di un'esperienza creativa più intuitiva e liberatoria che mai," ha dichiarato Yuka Inoue, responsabile di sezione presso ibis inc. "Crediamo che questa libertà di disegnare in qualsiasi momento e ovunque si venga colti dall'ispirazione amplierà ulteriormente l'espressione artistica. Siamo inoltre davvero lieti di poter aiutare i creativi nei loro percorsi artistici.

Questo aggiornamento testimonia il costante impegno di Wacom nel supportare tutti coloro che amano disegnare, dai principianti che si approcciano all'arte digitale agli illustratori esperti alla ricerca di un dispositivo portatile e completo che si adatti al loro stile e al loro flusso di lavoro.

Per saperne di più sulla serie Wacom MovinkPad, visitare il sito: https://www.wacom.com/products/portable-pads

Informazioni su Wacom

Wacom è leader mondiale di soluzioni con penna digitale e offre strumenti intuitivi per la scrittura e il disegno. I nostri prodotti sono apprezzati in tutti i settori creativi, dagli studi alle aule e all'assistenza sanitaria, a supporto di studenti e professionisti. Le tecnologie Wacom alimentano anche molti PC, tablet e telefoni dotati di penna, grazie a partnership con i migliori marchi tecnologici.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829593/ibis_MovinkPad_1200x628_FIX.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.