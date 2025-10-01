Wacom presenta MovinkPad Pro 14, l'ultimo arrivato nella gamma di pad creativi portatili

Basato su MovinkPad 11, il nuovo MovinkPad Pro 14 presenta un display OLED da 14 pollici, prestazioni più veloci e applicazioni creative migliorate, offrendo ai creativi maggiore potenza e flessibilità.

TOKYO, 30 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Wacom annuncia Wacom MovinkPad Pro 14, l'ultimo arrivato nella gamma di pad creativi portatili, che offre maggiore potenza, flessibilità e un'esperienza immersiva in un dispositivo creativo tutto in uno.

Il MovinkPad Pro 14 è pensato su misura per i creativi che desiderano migliorare le proprie capacità, sia che aspirino a diventare professionisti sia che lavorino già a un livello professionale.

Display immersivo e prestazioni della penna

Lo schermo OLED da 14 pollici con risoluzione 2880 × 1800, copertura al 100% di DCI-P3 (CIE1931) (tipico) e di sRGB (CIE1931) (tipico) e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, offre dettagli ricchi e movimenti fluidi per illustrazioni e design. Grazie al vetro testurizzato Premium di Wacom, con il suo esclusivo trattamento superficiale anabbagliante, antiriflesso e anti-impronta, il display riduce al minimo le distrazioni, mentre la tecnologia Direct Bonding riduce la parallasse per offrire una sensazione simile a quella della penna sulla carta. MovinkPad Pro 14 è dotato di Wacom Pro Pen 3 senza batteria, apprezzata per la precisione e la sensazione di disegno naturale.

Flusso di lavoro creativo migliorato

MovinkPad Pro 14 mantiene la funzione di disegno rapido introdotta da MovinkPad 11. Grazie al tocco e alla breve pressione della penna, il dispositivo ora si riattiva più rapidamente, consentendo ai creativi di catturare idee all'istante.

La versione aggiornata di Wacom Canvas aggiunge varianti di penna e zoom multi-touch, mentre il nuovo Wacom Shelf semplifica la visualizzazione e l'organizzazione dei file. I progetti possono essere trasferiti senza problemi in Clip Studio Paint, poiché il software include una licenza DEBUT della durata di un anno e una licenza EX della durata di tre mesi, che consentono di accedere a strumenti e funzionalità avanzati.

Il dispositivo presenta anche Wacom Lab, un'applicazione per funzioni pre-release. Il suo punto forte è la modalità Instant Pen Display, che consente al MovinkPad Pro 14 di connettersi a un PC o Mac, tramite cavo USB-C o in modalità wireless, e di funzionare come un tradizionale display interattivo. Ciò offre ai creativi un dispositivo tutto in uno che può essere integrato nei flussi di lavoro desktop, a seconda delle necessità.

Prestazioni e mobilità

Dotato di Android 15 e alimentato dal SoC Snapdragon® 8s Gen 3 con CPU octa-core, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, MovinkPad Pro 14 sfrutta funzionalità premium. Consente flussi di lavoro complessi che vanno oltre l'illustrazione, come la modellazione 3D e l'animazione. La batteria da 10.000 mAh, il profilo sottile di 5,9 mm e il peso di 699 g ti consentono di portarlo sempre con te per realizzare le tue creazioni.

"Con l'introduzione di MovinkPad 11, abbiamo inaugurato una nuova categoria di pad creativi portatili per chiunque desideri creare liberamente senza usare computer", ha affermato Koji Yano, vice-presidente senior della Creative Experience Unit di Wacom. "Il nuovo MovinkPad Pro 14 sviluppa ulteriormente questo concetto, offrendo la qualità del display, la precisione della penna e le opzioni di flusso di lavoro che aspiranti creativi e professionisti si aspettano. Rappresenta il nostro impegno nell'offrire esperienze immersive che aiutino i creativi a mantenere la concentrazione".

Personalizza la configurazione con penne e accessori

Oltre alla Pro Pen 3 inclusa, MovinkPad Pro 14 supporta penne digitali di marchi di cancelleria come LAMY, STAEDTLER e Dr. Grip. Una cover opzionale si fissa tramite magnete per proteggere lo schermo.

Disponibilità

Wacom MovinkPad Pro 14 sarà disponibile in autunno sull'eStore di Wacom e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Per saperne di più, visita: https://www.wacom.com/products/wacom-movinkpad-pro-14

Informazioni su Wacom

Wacom è leader mondiale nelle soluzioni con penna digitale e offre strumenti intuitivi per la scrittura e il disegno. I nostri prodotti sono apprezzati in tutti i settori creativi, dagli studi alle aule scolastiche, fino al settore sanitario, supportando il lavoro di studenti e professionisti. Le tecnologie delle penne Wacom sono inoltre utilizzate da molti PC, tablet e telefoni dotati di penna, grazie a partnership con i più importanti marchi tecnologici.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783995/MovinkPad_Pro_14_Overhead_with_pen_on_the_right.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.