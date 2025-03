WBBA pubblica il Libro bianco-guida alle best practice e all'implementazione di Net5.5G, per accelerare l'implementazione commerciale globale di Net5.5G

BARCELLONA, Spagna, 14 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Nel corso dell'MWC Barcelona 2025, la World Broadband Association (WBBA) ha organizzato un summit di settore sul tema "Banda larga più intelligente: investimenti. Innovazione. Intelligenza". In collaborazioni con le organizzazioni di settore, ha pubblicato il Libro bianco-guida alle best practice e all'implementazione di Net5.5G (il libro bianco), nell'obiettivo di accelerare l'implementazione commerciale globale di Net5.5G e aprire la strada all'era intelligente.

Il libro bianco illustra l'ampia adozione di Net5.5G in tutto il mondo, un fattore che sottolinea la sempre maggior diffusione del consenso su Net5.5G come infrastruttura di rete di prossima generazione. Nel giugno 2024, la WBBA ha pubblicato il Libro bianco sull'evoluzione della rete per l'era 5.5G e 6G - Architettura Net5.5G, in cui definisce uno schema per l'evoluzione della rete comprensivo di un modello di progettazione dell'architettura, best practice, una guida all'implementazione e risultati POC. Il libro bianco pubblicato in occasione di questo summit illustra i progressi più recenti, evidenziando la rapida adozione globale di Net5.5G in cinque continenti e il suo riconoscimento da parte dell'intero settore.

Il documento presenta 15 casi globali su carrier, aziende, governi, settori industriali e altro ancora, descrivendone dettagliatamente il contesto, le tecnologie chiave, i vantaggi aziendali e le soluzioni, con indicazioni per la creazione di reti di nuova generazione e per accelerare ulteriormente l'adozione commerciale globale di Net5.5G. In Europa, ad esempio, Swisscom ha utilizzato Net5.5G anche per fornire servizi differenziati e di qualità elevata alle aziende e per offrire agli utenti servizi più flessibili e affidabili. In Medio Oriente, Zain KSA, un carrier dell'Arabia Saudita, ha utilizzato Net5.5G per l'upgrade dei propri collegamenti a 400GE, semplificando le connessioni di rete. In Africa, Airtel in Nigeria ha utilizzato Net5.5G per migliorare le performance della rete e ridurre i costi operativi e di manutenzione (O&M). Nella regione Asia-Pacifico, Indosat Ooredoo Hutchison, un carrier indonesiano, ha adottato Net5.5G per migliorare l'esperienza del servizio digitale, ridurre il TTM e sfruttare nuove opportunità commerciali.

Per rispondere alle nuove esigenze dell'era intelligente, il libro bianco definisce quattro nuovi scenari: connessione informatica, connessione intelligente, connessione dati e connessione dello spazio aereo. Propone inoltre quattro tecnologie chiave di Net5.5G, tra cui connessioni a banda ultralarga, funzionalità IPv6 Enhanced, reti per la guida autonoma e protezione integrata per la sicurezza. Grazie ai router AI a livello NE, alle nuove connessioni AI a livello di rete e agli agenti AI a livello operativo, Net5.5G ha creato reti campus 10GE di alta qualità, reti di trasporto intelligenti ad alta capacità e reti per data center ad alta efficienza. Grazie a queste tecnologie i carrier possono ridurre i costi, aumentare i ricavi e migliorare l'efficienza, sfruttando nuove opportunità di business.

Il libro bianco illustra inoltre i notevoli risultati conseguiti dal programma pionieristico Net5.5G proposto dalla WBBA. Dal suo lancio nel novembre 2024, il programma ha fatto registrare costanti progressi a livello globale, dando vita a 18 pionieri visionari, 2 pionieri regionali e 18 pionieri aziendali. Il programma ha portato a miglioramenti negli standard Net5.5G, all'aggiornamento delle infrastrutture di rete regionali e alla condivisione di best practice globali. Secondo le previsioni, entro il 2027 del programma faranno parte 100 pionieri visionari, 100 pionieri regionali e 100 pionieri aziendali, con le reti Net5.5G al servizio dei principali carrier e aziende tradizionali globali.

In conclusione, la WBBA nel suo libro bianco invita un maggior numero di organizzazioni di settore, enti di normazione, agenzie governative, carrier, aziende e fornitori di dispositivi a rafforzare la cooperazione e a promuovere congiuntamente l'innovazione Net5.5G negli standard tecnici, nelle politiche e nelle pratiche commerciali.

La pubblicazione del libro bianco getta solide basi per accelerare l'implementazione commerciale di Net5.5G e promuovere la prosperità dell'ecosistema del settore. Con l'avvento dell'era intelligente, Net5.5G consentirà ai clienti di cogliere le opportunità della trasformazione digitale e di ottenere un maggior successo aziendale grazie ai vantaggi tecnici e alle sue capacità di innovazione.

