Wondershare Edraw incrementa le facoltà degli utenti con importanti aggiornamenti di EdrawMax e EdrawMind

VANCOUVER, BC, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Wondershare Edraw, leader di primo piano nel mercato degli strumenti per la mappatura mentale e la creazione di diagrammi, è entusiasta di annunciare consistenti miglioramenti nell'esperienza degli utenti riguardanti sia EdrawMax che EdrawMind.

La recente trasformazione di EdrawMax nella versione V13 presenta una nuova interfaccia utente e un'ampia raccolta di oltre 26.000 disegni di grafica vettoriale, accanto a strumenti intelligenti per i diagrammi con l'AI. EdrawMax mette gli utenti nelle condizioni di creare grafici e diagrammi, fruendo di una maggiore produttività e una migliore esperienza complessiva.

EdrawMind V11 è uno strumento avanzato di mappatura mentale che, per la prima volta nel settore, introduce un'integrazione multipiattaforma, che permette agli utenti di collaborare fluidamente tra più dispositivi. Questo aggiornamento rivoluziona il panorama collaborativo, offrendo una funzionalità multiutente e la gestione di file in cloud. EdrawMind si applica interamente a ottimizzare il lavoro di squadra, accrescendo l'efficienza della collaborazione e mettendo a disposizione degli utenti un ambiente collaborativo versatile e dinamico.

Kim, Responsabile di prodotto per Wondershare Edraw, dichiara: "EdrawMax V13 ed EdrawMind V11 sono l'incarnazione del nostro impegno rivolto a favore di un'innovazione incentrata sull'utente. La UI e la UX riformulate di EdrawMax riflettono la nostra dedizione verso l'esperienza dell'utente, mentre l'integrazione multipiattaforma di EdrawMind ridefinisce le possibilità di collaborazione. Siamo convinti che questi aggiornamenti consentiranno ai nostri utenti di realizzare risultati migliori, di collaborare senza soluzione di continuità e di visualizzare più agevolmente le loro idee".

Attraverso questi miglioramenti, Wondershare Edraw prosegue nella sua missione di rendere semplici le idee complesse e consente a utenti di tutto il mondo di liberare appieno le loro potenzialità creative.

Compatibilità e prezzo

Wondershare EdrawMax ed EdrawMind sono compatibili con Windows, Mac, Android e iOS. I prezzi di abbonamento semestrale partono da $ 69 per EdrawMax e da $ 39 per EdrawMind. Per procedere gratuitamente a prove e download, vi invitiamo a visitare il nostro sito web ufficiale o a seguirci su YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.

Informazioni su Wondershare:

Wondershare Technology è leader globale nello sviluppo di software e pioniere nel campo della creatività digitale e delle soluzioni per la produttività. Rinomata per il suo impegno a favore dell'innovazione, Wondershare ha ottenuto riconoscimenti dai premi Shorty Awards, G2 e GetApp, acquisendo una posizione di spicco nella community tecnologica. Con un bacino di utenza di oltre 100 milioni di persone in 150 paesi, Wondershare propone un esteso portafoglio di applicazioni capaci di migliorare l'editing di video e di PDF e il recupero dati.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2286738/wondershare_edraw_update.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wondershare-edraw-incrementa-le-facolta-degli-utenti-con-importanti-aggiornamenti-di-edrawmax-e-edrawmind-301999560.html