Wondershare Filmora 16 introduce nuove funzionalità IA per rendere la creazione video più professionale e accessibile

Wondershare Filmora 16 combina funzionalità IA e strumenti professionali per semplificare il montaggio e ampliare le possibilità creative

ROMA, 9 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Wondershare Filmora, il software di punta di Wondershare per la creatività video, annuncia ufficialmente il lancio di Filmora 16. Con il nuovo posizionamento "Monta come un esperto con Filmora & IA", la nuova versione combina funzionalità basate sull'IA e strumenti professionali per semplificare le operazioni di montaggio più complesse, offrendo ai creator maggiore controllo e più libertà creativa.

Filmora 16 estende queste capacità all'intero flusso di lavoro della creazione video: dall'analisi dei materiali sorgente al controllo del montaggio, fino alla definizione dello stile e alla distribuzione dei contenuti. Tra le principali novità figurano Analisi AI Media, Tracciamento videocamera, Maschera colore e Riinquadratura video a 360°. La nuova versione è pensata per creator video ambiziosi e in crescita, tra cui creator di YouTube e piccoli team di marketing, che vogliono realizzare progetti più complessi riducendo le operazioni superflue.

Comprendere ogni sorgente

La creazione video parte dalla comprensione dei materiali disponibili, che possono provenire da dispositivi e formati diversi. Filmora 16 aiuta i creator ad analizzare, organizzare e ritrovare più facilmente i contenuti prima di iniziare il montaggio.

Funzionalità principali

Ottenere un controllo di livello professionale

Una volta individuati i materiali, i creator hanno bisogno di un controllo preciso sull'aspetto e sul movimento delle immagini. Filmora 16 rende più accessibili operazioni come il tracciamento, la regolazione selettiva del colore e il compositing.

Funzionalità principali

Dare forma alla propria visione creativa

Con i materiali organizzati e il montaggio sotto controllo, i creator possono definire lo stile, il ritmo e il linguaggio visivo dei propri video. Filmora 16 amplia le possibilità creative legate al movimento, ai contenuti immersivi, al testo e ai sottotitoli.

Funzionalità principali

Distribuire i contenuti con meno passaggi

La produzione può richiedere più versioni, il trasferimento di un progetto tra software diversi o l'invio dei contenuti ad altri dispositivi. Filmora 16 semplifica questi passaggi finali, rendendo più efficienti l'esportazione e la condivisione.

Funzionalità principali

Per i team impegnati in progetti video commerciali e di brand più strutturati, Wondershare offre anche Filmora.TV, uno studio creativo basato su browser e potenziato dall'IA che integra pianificazione visiva, generazione di contenuti tramite IA, montaggio e collaborazione tra i membri del team in un unico spazio di lavoro. La piattaforma è pensata per agenzie, team aziendali e creatori di contenuti commerciali che necessitano di un flusso di lavoro integrato, dall'ideazione iniziale fino al video pronto per la produzione. Maggiori informazioni sono disponibili su Filmora.TV.

"L'IA sta ampliando le possibilità della creazione video", ha dichiarato Christy Wu, Vicepresidente di Wondershare. "Con Filmora 16 continuiamo a rendere gli strumenti creativi professionali più intuitivi e accessibili, offrendo ai creator più spazio per concentrarsi sulle proprie idee e sul proprio lavoro creativo. Crediamo che la tecnologia debba ampliare le possibilità creative e aiutare un numero sempre maggiore di persone a trasformare le proprie idee in contenuti."

Wondershare Filmora 16 è disponibile da oggi. Per maggiori informazioni e per scoprire tutte le novità, visita il sito ufficiale di Wondershare Filmora.

Informazioni su Filmora

Lanciato nel 2015, Wondershare Filmora è un software di creazione video pensato per rispondere alle esigenze degli utenti. Oggi ha raggiunto quasi 400 milioni di utenti in oltre 150 Paesi e regioni e continua a sviluppare strumenti per rendere la creazione video più efficiente e accessibile.

Informazioni su Wondershare

Fondata nel 2003, Wondershare sviluppa soluzioni software per la creatività e la produttività con la missione "Creativity Simplified". Con oltre 2 miliardi di utenti attivi a livello globale in più di 200 Paesi e regioni, l'azienda aiuta le persone a trasformare più facilmente le proprie idee in realtà.

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