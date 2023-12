Wondershare porta avanti l'arte dell'editing e registrazione dello schermo con DemoCreator 7 basato sull'IA

VANCOUVER, BC, 8 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Wondershare DemoCreator, pioniere della tecnologia di editing e registrazione integrata, rivela DemoCreator 7 – un aggiornamento eccezionale che ridefinisce i confini dell'esperienza utente. Realizzato impiegando funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, DemoCreator 7 trasforma la dinamica essenziale della registrazione dello schermo con ottimizzazione ineguagliata, lancia una suite di sofisticati strumenti di editing e introduce una nuova era di funzionalità di condivisione video.

Continuando la sua tradizione di eccellenza, Wondershare riafferma il suo impegno a rendere pienamente autonomi i creatori di contenuti didattici, di marketing e di intrattenimento con la versione più recente di DemoCreator 7. Grazie a una comprensione approfondita dei vari aspetti della diffusione della conoscenza, Wondershare DemoCreator 7 è all'avanguardia della rivoluzione IA. I perfezionamenti più recenti della suite software sfruttano la vasta ricerca condotta da Wondershare nel campo dell'IA, offrendo funzioni innovative quali la registrazione realistica di personaggi virtuali, versatili strumenti di modulazione della voce basati sull'IA e funzionalità avanzate di editing e registrazione di ritratti IA. Questo impegno fa sì che i professionisti in vari settori abbiano accesso agli strumenti più innovativi per creare, istruire e intrattenere.

I seguenti sono alcuni degli aggiornamenti chiave:

Funzioni di registrazione potenziate

- Cinque nuovi effetti di registrazione con sovrapposizione per cursori statici e dinamici- Espansione di avatar virtuali a 30 set

Funzioni di editing migliorate

- Strumenti IA per voci fuori campo che supporta oltre 40 toni e 8 lingue: inglese, giapponese, coreano, spagnolo, portoghese, francese., tedesco e italiano- Aggiunta di evidenziazioni essenziali alla barra strumenti dell'editor- Oltre 1000 nuove risorse ed effetti di editing

Da tenere presente che per migliorare l'efficienza della collaborazione del team per utenti in PMI (piccole e medie imprese), questo significativo aggiornamento offre funzioni a livello aziendale, compresa quella di esportazione di lavori sul cloud ai fini della distribuzione e funzionalità per messaggistica interattiva.

"In un settore in cui si intersecano tecnologia e creatività, DemoCreator è un faro di innovazione", afferma Hanna, Ceo Wondershare DemoCreator. "Operiamo risolutamente nell'attuare la nostra mission – supportare la community di creazione dei contenuti migliorando continuamente le nostre funzionalità di editing e registrazione. I nuovi strumenti basati sull'IA lanciati con DemoCreator 7 non si limitano a migliorare l'esperienza utente; la rivoluzionano, stabilendo un nuovo standard di precisione ed efficienza nel processo di creazione di contenuti".

Compatibilità

Wondershare DemoCreator è compatibile con Windows e Mac. Per download e periodi di prova gratuiti visitare https://dc.wondershare.it/ o seguirci su YouTube, Facebook, Twitter e Instagram per saperne di più su DemoCreator.

Informazioni su Wondershare

Wondershare è famosa nel mondo come una software house impegnata a offrire soluzioni innovative per uso personale e professionale. Leader nello sviluppo di prodotti per la creatività e la produttività, Wondershare ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi da organizzazioni quali The Shorty Awards, G2 e GetApp. Conta oltre 100 milioni di utenti in 150 Paesi, che possono accedere a una vasta gamma di soluzioni software per editing di video e di PDF, ripristino dati, diagrammi, grafici e altro ancora.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=M3DGVMRZzU4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/wondershare-porta-avanti-larte-dellediting-e-registrazione-dello-schermo-con-democreator-7-basato-sullia-302009951.html