XTrend Speed ottiene un riconoscimento globale con 10 milioni di utenti in tutto il mondo

HONG KONG, 12 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Dalla sua creazione nel 2020, l'applicazione di trading XTrend Speed ha raccolto consensi da una base di utenti globale di 10 milioni. Questa app fintech molto apprezzata è rapidamente diventata famosa in pochi anni, consolidando la sua posizione di leader nel settore fintech.

Nel 2022, XTrend Speed ha annunciato con orgoglio la sua partnership commerciale online ufficiale con la squadra di calcio di Serie A ACF Fiorentina, segnando un traguardo significativo e rafforzando la sua presenza nell'arena delle sponsorizzazioni sportive. Questa collaborazione ha raccolto un'attenzione significativa, dimostrando la riuscita integrazione di XTrend Speed tra l'industria fintech e quella sportiva.

Basandosi su questo successo, nel 2023, XTrend Speed ha ampliato ulteriormente la sua influenza diventando uno sponsor regionale rispettato della squadra nazionale di calcio argentina. Questa mossa strategica non solo ha elevato la reputazione di XTrend Speed nel campo della sponsorizzazione sportiva, ma ha anche sottolineato la visione strategica globale e la leadership dell'azienda.

Guardando al 2024, XTrend Speed si prepara a un rilancio fondamentale, svelando una serie di iniziative strategiche volte a stabilire nuovi parametri di riferimento nel settore fintech. Guidata da un team esperto e professionale, XTrend Speed è stata fondata per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei trader globali, affrontando le sfide nello sviluppo tecnologico, nell'espansione del mercato e nell'assistenza clienti, con determinazione incrollabile.

Dalla sua nascita fino a diventare un attore chiave nel settore fintech, lo straordinario viaggio di XTrend Speed ha affascinato gli osservatori. Nonostante le sfide nello sviluppo tecnologico, nell'espansione del mercato e nell'assistenza clienti, XTrend Speed rimane fermamente impegnata a compiere la sua missione. Attraverso sforzi incessanti, XTrend Speed si è evoluta in una rinomata piattaforma di trading, offrendo una varietà di prodotti di trading efficienti, sicuri e affidabili.

Informazioni su XTrend Speed

XTrend Speed è un fornitore di servizi finanziari autorizzato in Sud Africa ed è regolamentato dalla FSCA con il numero di licenza FSP 23497.

Nel 2023, XTrend Speed ha vinto 4 premi, tra cui Miglior broker Forex per il servizio clienti - Globale e Broker Forex più affidabile - Europa. Più di 4.000 utenti scrivono recensioni relative a XTrend Speed su Trustpilot (una piattaforma di recensioni), dove la valutazione è di 4,6 su 5,0.

XTrend Speed spinge i piccoli investimenti (a partire da $ 10) e offre funzioni come Watch Live, che trasmette in streaming l'analisi di mercato, Starters School, News e Copy Trading. Con l'aiuto di questi strumenti, sia i principianti che gli esperti possono trovare l'investimento più adatto a loro in XTrend Speed.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2359120/XTrend_Speed.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/xtrend-speed-ottiene-un-riconoscimento-globale-con-10-milioni-di-utenti-in-tutto-il-mondo-302086077.html