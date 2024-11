ZTE ospita il 5G Summit & User Congress 2024 in Turchia e presenta il futuro digitale all'insegna del tema "Prosperare attraverso l'innovazione intelligente"

ISTANBUL, 11 novembre 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha dato il via al suo evento annuale 5G Summit & User Congress 2024 a Istanbul, in Turchia.

L'evento di due giorni, organizzato all'insegna del tema "Prosperare attraverso l'innovazione intelligente", ha riunito professionisti di organizzazioni di settore, enti normativi, trasportatori, think tank, partner industriali, analisti e altri attori dell'ecosistema globale. Le discussioni si sono concentrate sugli ultimi sviluppi in ambito di 5G, 5G-A, IA e reti di nuova generazione, offrendo preziosi spunti sulle tendenze emergenti e condividendo casi di studio pratici per guidare il futuro della trasformazione digitale.

ZTE ha presentato come parte principale dell'evento i suoi prodotti, soluzioni e best practice innovativi, incarnando il potenziale trasformativo dell'innovazione intelligente. I progressi dell'azienda nell'ambito della tecnologia wireless sono stati suddivisi in tre fasi di sviluppo:

Nell'area 5G-ready, ZTE ha introdotto UniSite, la soluzione per sito più semplice, che comprende UBR Pioneer, FMM Pioneer e Green Pioneer, per aiutare gli operatori a costruire una rete 4G/5G efficiente e orientata al futuro.

L'area 5G ha evidenziato soluzioni 5G innovative pensate su misura per i mercati ToC, ToB e ToH, che si orienta in particolare sulla monetizzazione 5G, sulle soluzioni wireless intelligenti, sulle reti 5G private e FWA.

L'area 5G-A ha sbloccato la pratica della commercializzazione 5G-A attraverso soluzioni come 5G-A 10Gbps Experience, Integrated Sensing and Communication, RedCap, e analizza anche il modo in cui l'intelligenza artificiale potenzia l'O&M della rete.

Nell'ambito delle reti core, ZTE ha presentato la sua ultima soluzione Smart Core, potenziata dalle tecnologie IA e 5G-A, dotata di intelligence di servizio, intelligence di rete e intelligence O&M per plasmare l'era dell'intelligenza artificiale mobile e sbloccare nuovo valore aziendale con gli operatori globali.

Nel campo dei prodotti server e storage, ZTE ha riunito partner a monte e a valle della filiera del settore dei server, tra cui produttori di chip, fornitori di servizi di piattaforme cloud, produttori di produzione, fornitori di servizi di integrazione di sistema e clienti industriali globali, per esplorare nuove opportunità per le infrastrutture di potenza di calcolo nell'era dell'intelligenza artificiale. Inoltre, ZTE ha lanciato per la prima volta sui mercati esteri la sua serie di server G6.

Nel settore delle soluzioni cablate, ZTE, incentrata sul modello totalmente ottico, ha presentato la soluzione tri-mode 50G PON Combo insieme agli sviluppi raggiunti dalla collaborazione globale, la rete campus completamente ottica FTTR-B dall'elevato rapporto prezzo-prestazioni, l'innovativa Tbit OTN, la conveniente rete IP 800GE e i prodotti Wi-Fi 7 della serie LinkPro in tutti i formati. L'obiettivo era quello di fornire ai clienti globali connessioni completamente ottiche, ad alta velocità, affidabili ed economiche.

ZTE ha sottolineato la sua strategia "AI for All" presentando innovazioni 5G all'avanguardia basate sull'intelligenza artificiale. Tra i momenti salienti figurano il lancio della prima soluzione FWA basata sull'intelligenza artificiale del settore, la soluzione ZTE Nebula AI FWA, la prima serie AI + 5G FWA G5 e una gamma completa di prodotti FWA e MBB pensati per uso personale, domestico, industriale e automobilistico, insieme a eleganti smartphone come la serie nubia Focus 5G, nubia Music e nubia Neo 2 5G. Nell'ambito del suo Full-Scenario Intelligent Ecosystem 3.0, ZTE ha ulteriormente ampliato la propria offerta di intelligenza artificiale ai dispositivi IoT e ai dispositivi medici indossabili, con l'obiettivo di consentire a tutti di trarre vantaggio dall'intelligenza artificiale e dalle tecnologie più recenti.

L'innovazione non dipende solo dalle singole scoperte, ma anche dalla stretta collaborazione e dalla crescita simbiotica tra i settori. ZTE collabora con partner globali per esplorare la trasformazione digitale in vari settori, promuovendo il progresso dell'economia digitale.

