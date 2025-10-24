ZTE ospita il ZTE Broadband User Congress 2025 a Città del Messico sul tema "AI Boosting Broadband Benefits"

CITTÀ DEL MESSICO, 24 ottobre 2025 /PRNewswire/ – ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori globali di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha recentemente inaugurato il Broadband User Congress 2025 a Città del Messico.

Il congresso di quest'anno, dal tema "AI Boosting Broadband Benefits", ha riunito oltre 400 leader globali del settore ICT, i principali operatori di telecomunicazioni, pionieri dell'innovazione aziendale e partner strategici per condividere idee e approfondimenti sulle innovazioni nella banda larga nell'era dell'intelligenza artificiale.

Il congresso ha messo in evidenza una serie di innovazioni guidate dall'intelligenza artificiale, mostrando come l'AI stia accelerando l'evoluzione delle soluzioni broadband di nuova generazione e portando la trasformazione intelligente delle reti a nuovi livelli.

Nel keynote di apertura, XiaoMing, Presidente di ZTEOverseas, ha sottolineato che la banda larga sta evolvendo da semplice connettività a intelligenza, diventando il sistema neuronale digitale della società moderna. Ha osservato che gli utenti di oggi si aspettano reti più veloci, più intelligenti e più attente. Guidata da questa visione, ZTE sta accelerando la transizione verso una banda larga intelligente, aiutando gli operatori a migliorare l'esperienza utente, aumentare l'efficienza operativa e creare nuove opportunità di crescita.

«Nel percorso che porta da fornitore di connettività a creatore di intelligenza, ZTE continuerà a collaborare con i partner globali per costruire insieme un mondo sostenibile e intelligente, fondato su apertura, collaborazione e successo condiviso», ha concluso Xiao Ming.

Uno dei momenti chiave della conferenza è stato il panel "Winning the Fiber Race: Are Operators Truly Capturing the Rewards?", che ha riunito alti dirigenti di società di telecomunicazioni, imprese ed ecosistemi digitali per approfondire come la fibra ottica stia alimentando la crescita.

Nel corso dell'evento, tre aree espositive dedicate hanno presentato le più recenti innovazioni di ZTE nei settori AI×Optical Network, AI Ecosystem e Sports Innovation, offrendo ai visitatori una panoramica completa delle tecnologie all'avanguardia dell'azienda e delle loro applicazioni reali.

IA×rete ottica

Nel settore FTTx, le soluzioni Light PON e Light ODN di ZTE supportano un'evoluzione fluida, permettendo una distribuzione della rete più rapida e a basso costo grazie a OLT compatti e da esterno e a un'architettura di rete semplificata, soddisfacendo le esigenze di costruzione della rete di ISP e MSO. Le tecnologie AI apportano maggiore qualità ed efficienza: ad esempio, lo strumento intelligente per la pianificazione della rete ODN consente progettazioni con un solo clic, riducendo significativamente tempi e manodopera, mentre la tecnologia Fiber Fingerprint garantisce piena visibilità e gestione della rete, raggiungendo una precisione di localizzazione dei guasti entro un metro e riducendo i tempi di intervento di oltre il 90%.

Per quanto riguarda le reti di trasporto ottico, con un focus su "OTN for AI" e "AI for OTN", ZTE propone la soluzione HI-OTN ad alte prestazioni e ad alta intelligenza. Grazie alle tecnologie a singola lunghezza d'onda da 1,6T e full-band da 12THz, che consentono trasmissioni da 100T su singola fibra, la soluzione fornisce una base di rete ottica ultra-broadband e ultra-veloce per i servizi di intelligenza artificiale. Inoltre, le funzioni di valutazione dello stato della rete ottica e di allerta precisa dei guasti dei moduli ottici, supportate dall'intelligenza artificiale, riducono i tempi di manutenzione dei guasti del 30%. Integrando l'analisi della causa principale dei guasti basata su AI per gli allarmi, ZTE ha aumentato l'efficienza nella risoluzione dei problemi del 20%, accelerando significativamente le attività di gestione e manutenzione della rete ottica.

Per le reti IP, la soluzione AI HI-IPNet accelera la monetizzazione delle reti stesse. Grazie ai router ad alte prestazioni AI-Native 400GE/800GE, consente agli operatori di costruire reti con un TCO ottimale. Lo slicing end-to-end a latenza di livello millisecondo supporta lo sviluppo di servizi ad alto valore aggiunto, come linee private, cloud gaming e interazioni in tempo reale, favorendo la crescita dei ricavi per gli operatori. Inoltre, l'AIOps permette operazioni e manutenzione proattive e diagnosi dei guasti precise a livello di minuti, garantendo un funzionamento della rete altamente efficiente e stabile.

Per quanto riguarda l'AI domestica, ZTE guida una nuova era di vita smart. Per la connettività domestica, ZTE AI Wi-Fi 7 e Gigabit FTTR sono dotati di innovazioni come antenne intelligenti basate su AI, roaming senza interruzioni e motore di accelerazione, consentendo agli operatori di offrire esperienze personalizzate attraverso pacchetti basati su scenari e su un ecosistema in espansione.

Sul fronte della "smartness", i terminali multimediali AI hanno trasformato il singolo set-top box in un terminale integrato per tutti gli scenari, riducendo i costi del 30% e aumentando l'ARPU del 20%, ridefinendo il nuovo ecosistema per grandi schermi. Allo stesso tempo, il motore a triplo valore di "smart viewing, smart storage e smart connectivity" crea un nuovo paradigma basato su "security as a service". Inoltre, l'AI Smart View di ZTE ha vinto il premio "Most Innovative Smart Home Experience" al Network X 2025.

Ecosistema IA

Con l'aumento della domanda di applicazioni AI che richiedono computing ad alte prestazioni e scalabile, ZTE ha presentato le proprie soluzioni end-to-end per data center di calcolo intelligente, caratterizzate da container modulari e prefabbricati con raffreddamento a liquido, riducendo i tempi di consegna del 40%. Nel campo della distribuzione elettrica, viene adottato il sistema intelligente di bus bar pooling per supportare un'ampia gamma di densità di potenza dei cabinet. Per rispondere all'incertezza dei futuri carichi di lavoro, la soluzione offre compatibilità e possibilità di co-costruzione.

Inoltre, combinando la percezione del sistema di gestione intelligente abilitato all'AI con l'apprendimento autonomo, la soluzione raggiunge un'efficienza energetica ottimale durante il funzionamento, soddisfacendo i requisiti per un'implementazione efficiente e flessibile.

ZTE ha inoltre presentato la propria soluzione di calcolo intelligente full-stack, che comprende un'ampia gamma di server generali e AI, incluso l'appliance all-in-one AiCube, pensato per il settore industriale, per creare una solida base di computing ad alte prestazioni. Sul fronte software, offre una piattaforma AI low-code per la navigazione e il Co-Sight Agent Factory, che riducono le barriere per l'addestramento e l'inferenza dei modelli AI, consentono lo sviluppo di applicazioni AI basate su pipeline a livello di minuti, permettendo a piccole e medie imprese di costruire le proprie capacità AI in un contesto di crescente digitalizzazione.

Il motore fondamentale del calcolo intelligente è l'energia. ZTE Digital Energy fornisce la base energetica per il computing AI e le reti di comunicazione. L'area espositiva dedicata al business delle energie rinnovabili presenta soluzioni per fotovoltaico, accumulo energetico e integrazione tra PV e storage, offrendo energia smart e pulita a operatori globali e clienti aziendali.

Innovazione nello sport

In vista della FIFA World Cup 2026 nelle Americhe, ZTE ha presentato l'area esperienziale "One Day for Football Fans", mostrando come le sue tecnologie possano migliorare l'esperienza dei tifosi: dallo streaming live ultra-veloce e alla visione immersiva multi-schermo, fino alla connettività senza interruzioni negli stadi e nelle fan zone.

Le soluzioni FTTR di ZTE estendono la connettività ottica ultra-gigabit a hotel e negozi, migliorando sia l'efficienza operativa sia l'esperienza degli utenti. Telecamere e sistemi di monitoraggio basati su AI contribuiscono ulteriormente a incrementare la sicurezza e la qualità del servizio.

Per i grandi spazi, la soluzione AI-Optical Stadium offre reti FTTR-B completamente ottiche a 10 Gbps, riducendo significativamente i tempi di attivazione dei servizi e aumentando la larghezza di banda disponibile.

La soluzione AI All-Scenario Live Broadcast, basata sulla piattaforma Cloud Premium Video e sull'architettura cloud ibrida, supporta la riproduzione ultraHD 4K/8K, la continuità tra dispositivi e le operazioni potenziate dall'intelligenza artificiale, ridefinendo l'esperienza visiva.

Nel corso della conferenza, ZTE e i suoi partner hanno ribadito il loro impegno nello sviluppo congiunto dell'intelligenza digitale in tutta l'America Latina.

