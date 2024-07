ZTE ottiene la crescita più rapida della quota di mercato globale delle reti ottiche grazie all'innovazione continua delle sue tecnologie di rete

SHENZHEN, Cina, 12 luglio 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche integrate per l'informazione e la comunicazione, ha conseguito la crescita più rapida di quote del mercato globale delle reti ottiche dal secondo trimestre del 2023 al primo trimestre del 2024, secondo il rapporto Optical Networking – 1Q24 (Reti ottiche primo trimestre del 2024 )pubblicato da Omdia, analista globale e leader nelle consulenze. Questo riconoscimento sottolinea la competitività dei prodotti per le reti ottiche di ZTE.

Grazie a esperienza e innovazione continua nel campo delle tecnologie di rete ottica, ZTE offre agli operatori soluzioni OTN all'avanguardia.:

400G: basandosi su oltre 130 GBd, sull'elaborazione numerica dei segnali di nuova generazione e su tecnologie di incapsulamento 3D all'avanguardia, ZTE riesce a rendere la capacità di trasferimento di 400G a lunghezza d'onda singola equivalente a quella di 100G/200G, migliorando la velocità di trasferimento e garantendo eccellenti prestazioni del trasferimento del servizio a parità di distanza e velocità maggiore. Inoltre, ZTE crea un sistema del percorso ottico in banda C+L semplice ed efficiente attraverso le innovazioni nei nuovi amplificatori con elementi di terre rare, il riempimento con lunghezze d'onda fittizie e l'ottimizzazione automatica della potenza multipunto, moltiplicando la capacità della fibra singola e ponendo solide basi per gli operatori affinché costruiscano reti ottiche super potenti. In particolare, la soluzione ZTE 400G ha aiutato gli operatori nel mercato domestico a costruire la prima e più grande rete dorsale 400G interprovinciale completamente ottica al mondo con la più ampia copertura.

800G: ZTE ha rilasciato la prima soluzione di tecnologia 800G pluggable per le reti ottiche del settore, riducendo le dimensioni del 60% e il consumo energetico per singolo Gbit del 68% rispetto al modulo ottico fisso Questa innovazione consente di risparmiare spazio nella sala apparecchiature e di soddisfare i requisiti strategici degli operatori per le reti ottiche green e a basse emissioni di carbonio. Grazie a questa soluzione, ZTE ha testato la prima soluzione OTN 800G della Cina nella rete esistente, consentendo il trasporto misto 400G/800G e assicurando un'implementazione fluida e un funzionamento stabile dei servizi. È stato raggiunto il record di 2000 km.

Tbit a lunghezza d'onda singola: basandosi sul sistema in tempo reale con spettro ultra ampio da 17 THz e lunghezza d'onda singola da oltre 1 Tbit, ZTE ha stabilito due record mondiali: una distanza di trasmissione di 250 km e una capacità a fibra singola di oltre 120 T. L'azienda ha recentemente completato il progetto dimostrativo del primo sistema di trasferimento in fibra hollow-core al mondo a lunghezza d'onda singola da 1,2 Tbit/s e unidirezionale oltre i 100 Tbit/s insieme a partner industriali, dimostrando nuovamente la sua leadership nel campo delle reti ottiche.

Guardando al futuro, ZTE si impegna a collaborare con i partner della catena industriale per individuare ricerche e pratiche innovative nelle tecnologie per le reti ottiche. Insieme, mirano a sviluppare nuovi percorsi per la commercializzazione di reti ottiche più ampie e con migliori prestazioni, costruendo una solida infrastruttura ottica per la crescita dell'economia digitale globale.

