ZTE presenta la prima soluzione FWA AI del settore nell'ambito della sua filosofia di prodotto GIS 2.0 aggiornata

ISTANBUL, 22 novembre 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), leader mondiale nelle soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha lanciato la prima soluzione FWA full-stack basata sull'AI del settore, la soluzione ZTE Nebula AI FWA. Guidata da GIS 2.0, la filosofia di prodotto aggiornata dell'azienda basata sull'AI, questa soluzione è stata presentata in occasione del primissimo ZTE Devices User Congress, incentrato su FWA e MBB. L'evento, dal tema "Better 5G, Better AI" (Un 5G migliore, un'AI migliore), ha riunito ospiti illustri, opinion leader del settore, operatori globali ed esperti per discutere di opportunità e sfide nel settore FWA e MBB.

Bai Keke, vicepresidente di ZTE e direttore generale del comparto Internet mobile, Dispositivi mobili di ZTE, ha sottolineato l'importanza dell'integrazione tra AI e 5G per rispondere alla crescente domanda di FWA e MBB. "Secondo le previsioni, entro il 2028 il mercato FWA raggiungerà i 38,7 milioni di unità, con il 5G FWA che coprirà il 72% di questa domanda. Esploriamo costantemente il potenziale dell'AI per affrontare le sfide che si presentano a operatori e utenti. Continueremo a migliorare la nostra filosofia di prodotto GIS 2.0 tramite l'AI, guidando l'innovazione nei settori FWA e MBB per conservare la leadership globale".

La nuova filosofia dei prodotti FWA e MBB di ZTE: GIS 2.0 basata sull'AI

In occasione di questo evento, ZTE ha presentato ufficialmente la sua filosofia di prodotto aggiornata basata sull'AI: GIS 2.0, acronimo di Green, Artificial Intelligence e Security (Verde, AI e Sicurezza). GIS 2.0 integra un'avanzata tecnologia AI per ottimizzare le performance della rete, imparando dal comportamento degli utenti, suddividendo in categorie oltre 4.000 applicazioni, migliorando del 20% l'efficienza della larghezza di banda e riducendo del 30% la congestione della rete. Con GIS 2.0, ZTE crea un nuovo standard nella fornitura di soluzioni FWA e MBB più veloci, intelligenti e sicure.

Una caratteristica che distingue GIS 2.0 è la Super Antenna basata sull'AI che sfrutta la tecnologia proprietaria di scansione e commutazione di fase di ZTE, che aumenta 20% la velocità della rete del nelle aree con segnali più deboli. Per quanto riguarda la sicurezza, GIS 2.0 utilizza l'AI per rilevare e bloccare in tempo reale le minacce informatiche, tra cui dati illegali, virus e potenziali minacce hacker, mentre la sua funzione Child Guardianship (Tutela dei più piccoli) garantisce un ambiente online più sicuro per i bambini. Un altro componente chiave di GIS 2.0 è la sua piattaforma AI Smart Cloud, che consente agli operatori di gestire i dispositivi FWA e MBB in modo più efficiente, riducendo la necessità di supporto in loco e migliorando l'efficienza del servizio.

La primasoluzione FWA full-stack AI del settore e innovazioni di prodotto 5G+AI

In occasione dell'evento, ZTE ha presentato la soluzione Nebula AI FWA, la prima soluzione FWA full-stack AI del settore. Questa novità introduce sei funzionalità AI: applicazione AI multiscenario, gestione QoS (qualità del servizio) basata sull'AI, controllo vocale AI, riconoscimento delle applicazioni AI, tutela dei più piccoli basata sull'AI e ottimizzazione AI della rete in tempo reale. Queste funzionalità migliorano l'esperienza utente e la sicurezza della rete, stabilendo nuovi standard per le reti intelligenti.

ZTE ha lanciato anche le sue serie FWA e MBB 5G basate sull'AI, tra cui i modelli G5 Ultra e G5F. ZTE G5 Ultra, il primo dispositivo FWA al mondo basato sull'AI, fiore all'occhiello dell'azienda, è completamente equipaggiato per il supporto del 5G-Advanced e offre velocità di picco di trasmissione dati fino a 19Gbps.È dotato di Wi-Fi 7 tri-band e di due porte di rete 2.5G ultra-veloci per una connettività eccezionale. Grazie al controllo vocale AI integrato, alla gestione QoS intelligente e all'antenna smart beam-switching da 13dBi, ottimizza automaticamente le performance internet per attività come streaming, gaming e videoconferenze, offrendo un'esperienza utente migliorata, sicura e fluida. ZTE G5F, il primo FWA AI outdoor al mondo già pronto per il 5G-Advanced, è il modello di punta della serie FWA di quinta generazione di ZTE. Vanta velocità di picco di 10Gbps e dispone di sub-6 GHz e mmWave NR DC, per una copertura dual-band superiore. Grazie alle antenne da 13 dBi e alle porte di rete PoE da 2,5 G, garantisce una connettività esterna affidabile e ad alta velocità, ideale per applicazioni come il cloud gaming e lo streaming 4K.

ZTE ha consolidato la propria posizione di leader mondiale nei settori FWA e MBB, con oltre 1.000 brevetti e partnership con più di 130 operatori in tutto il mondo, fornendo oltre 250 milioni di unità a livello globale. ZTE offre una gamma di prodotti completa, dai chip ai dispositivi, che abbraccia settori quali casa, viaggi, veicoli e IoT, il tutto all'interno del suo Full-Scenario Intelligent Ecosystem 3.0.L'innovazione continua di ZTE garantisce una connettività all'avanguardia e ad alta velocità per tutti e guida il futuro delle reti intelligenti.

