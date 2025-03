ZTE rafforza la leadership globale nelle tecnologie FWA e MBB 5G al MWC 2025 a Barcellona

BARCELLONA, Spagna, 5 marzo 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha presentato numerosi prodotti FWA e MBB, basati sulla soluzione ZTE AI FWA e sulla filosofia del prodotto GIS basato sull'intelligenza artificiale al MWC 2025 di Barcellona. La gamma comprende ZTE G5 Ultra, il primo FWA top di gamma 5G-Advanced alimentato dall'IA al mondo, ZTE G5 Max Wi-Fi, il primo Wi-Fi 7 mmWave FWA da 30 dBi al mondo e ZTE U60 Pro, il Wi-Fi 7 5G Mobile Wi-Fi più veloce al mondo.

ZTE guida il mercato globale FWA e MBB 5G con prestazioni di massimo livello globale

Secondo l'ultimo rapporto TSR, ZTE ha mantenuto la sua posizione di numero uno al mondo nella quota di mercato FWA e MBB per quattro anni consecutivi, ottenendo un aumento del 38% nelle spedizioni globali. Grazie alle partnership con oltre 130 operatori in più di 100 paesi, ZTE ha distribuito più di 250 milioni di dispositivi in tutto il mondo. ZTE è stata inoltre riconosciuta come leader assoluto, principale innovatore e implementatore da ABI Research.

L'ampio portafoglio di ZTE comprende prodotti e soluzioni integrati che soddisfano situazioni con persone, veicoli e domestici , rivolgendosi sia ai consumatori individuali che ai clienti industriali. Questa offerta diversificata è supportata dall'impegno di ZTE nei confronti di innovazione tecnologia, come dimostra la prima soluzione FWA IA full-stack del settore, che evidenzia sei funzionalità fondamentali basate sull'intelligenza artificiale: applicazione IA multiscenario, gestione QoS (qualità del servizio) basata sull'IA, controllo vocale IA, riconoscimento delle applicazioni IA, tutela dei bambini tramite IA e ottimizzazione della rete in tempo reale con IA.

ZTE presenta tre prodotti FWA e MBB 5G leader a livello mondiale basati sull'intelligenza artificiale in collaborazione strategica con Qualcomm

ZTE ha presentato tre prodotti innovativi realizzati in collaborazione strategica con Qualcomm, che evidenziano la filosofia del prodotto GIS (Green, artificial Intelligence, Security) dell'azienda basata sulla sua soluzione IA FWA . Tutti e tre i prodotti sono dotati della piattaforma Qualcomm Dragonwing™ FWA Gen 3, con il sistema modem-RF 5G Snapdragon® X75, che consente innovazioni in termini di prestazioni 5G, efficienza energetica, flessibilità dello spettro e connettività migliorata.

ZTE G5 Ultra, il primo dispositivo FWA 5G-Advanced al mondo basato sull'IA, prodotto di punta dell'azienda, è in grado di raggiungere una velocità massima di 19 Gbps. Questa soluzione supporta il Wi-Fi 7 a tripla banda, due porte di rete ultraveloci da 2,5 Gbps e integra il controllo vocale IA e la gestione QoS tramite IA. Sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale avanzati, ottimizza dinamicamente le prestazioni della rete, garantendo una connettività impeccabile per il gaming online, lo streaming 4K e il lavoro da remoto.

ZTE G5 Max Wi-Fi, il primo dispositivo FWA mmWave Wi-Fi 7 da 30 dBi al mondo, che supporta sia l'aggregazione di carrier Sub-6 GHz che mmWave con velocità di picco che raggiungono i 10 Gbps. Dotato di un'antenna con guadagno ultra-elevato da 30 dBi , garantisce una ricezione del segnale stabile con una copertura fino a 6 km in ambienti esterni, realizzando un aumento della velocità di downlink del 200% e un aumento della velocità di uplink del 500%, nonché una riduzione del 70% del consumo energetico. Supporta anche il Wi-Fi 7 ad altissima velocità per situazioni di utilizzo più flessibili.

ZTE U60 Pro, il wi-fi per dispositivi mobili 5G Wi-Fi 7 più veloce al mondo, offre picchi di 3,6 Gbps ed è dotato di una batteria da 10.000 mAh, per 16 ore di funzionamento continuo e connettività estesa. Grazie al Wi-Fi 7 dual-band, alla ricarica rapida e inversa, consente una comoda condivisione dell'energia con altri dispositivi mobili. Dotato di un'interfaccia touchscreen e di una rapida connessione Wi-Fi abilitata alla comunicazione NFC, ZTE U60 Pro migliora il comfort dell'utente.

Pionieri del futuro delle tecnologie FWA e MBB 5G con soluzioni basate sull'intelligenza artificiale

ZTE sottolinea la sua filosofia di prodotto GIS (Green, artificial Intelligence, Security) , che include funzionalità chiave come Green Energy Efficiency, con strategie di risparmio energetico basate sull'IA che apprendono dal comportamento dell'utente per ottimizzare il consumo energetico; AI-Powered Intelligence, con la Super Antenna IA di ZTE, che aumenta la velocità di rete del 20%, garantendo una connettività affidabile anche nelle aree con segnale debole; e Smart Network Optimization, che assegna in modo dinamico la larghezza di banda per migliorare l'efficienza del 20% e ridurre la congestione del 30%. ZTE introduce inoltre funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui il rilevamento delle minacce basato sull'intelligenza artificiale e la funzione Child Guardianship, per garantire ai bambini esperienze online sicure.

In conformità alla strategia AI for All, ZTE migliora l'esperienza utente mediante aggiornamenti multidimensionali, creando un ecosistema IA completo 1+2+N, che migliora l'interazione complessiva dell'utente e l'efficienza dei prodotti ZTE. Grazie ai suoi prodotti innovativi e alle soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, ZTE promuove l'inclusione digitale e offre esperienze di rete intelligenti, sicure e affidabili agli utenti di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni visitate lo stand ZTE (3F30, padiglione 3, Fira Gran Via) all'MWC Barcelona 2025 oppure consultate la pagina: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc25.html

DOMANDE DEI MEDIA:E-mail: ZTE.press.release@zte.com.cn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2633093/ZTE_world_leading_FWA___MBB_solutions_for_person__vehicle_and_home_scenarios.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/zte-rafforza-la-leadership-globale-nelle-tecnologie-fwa-e-mbb-5g-al-mwc-2025-a-barcellona-302393199.html